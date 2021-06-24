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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لا ننخدع بالأرقام.. استشاري: حدوث موجة جديدة من كورونا متوقع في أي وقت

صدى البلد

قال عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن القلب ليس مجرد عضلة، فهو بمثابة مخ آخر يشعر ويحزن ويغضب ويصاب نتيجة الحزن الشديد.
 

وأضاف "مصباح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" أن الجرعة الاولى من لقاح فيروس كورونا ينتج أجسام مضادة ولكنها ليست بالقدر الكافي لحماية الجسم، مشددا على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية حتى تكتمل الأجسام المضادة.
 

وأوضح أستاذ المناعة: إذا حدث لك أعراض جانبية في الجرعة الأولى من المتوقع أن تحدث لك أعارض جانبية اكثر شدة عند تلبقي الجرعة الثانية، وهذا نتيجة مقاومة جهاز المناعة وإنتاج الاجسام المضادة.
 

وأشار إلى وجود دول سمحت بالحصول على جرعات مختلفة من اللقاحات، نتيجة ندرة الجرعات.
 

واكد على عدم الإنخداع للأرقام المنخفضة المنتشرة حاليا، وذلك لعدم حصول معظم الشعب على اللقاحات، مشددا على ضرورة الالترزام بالإجراءات الاحترازية.
 

وأكمل: من المتوقع أن تحدث موجة جديدة في أي وقت ولهذاا لا يجب أن ننخدع بالأرقام، منوها إلى أن متحور دلتا شديد الانتشار ولكنه ليس شرس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 559 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 207411  حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 466 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 278761 من ضمنهم 207411 حالة تم شفاؤها، و 15967 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

عبد الهادي مصباح المناعة فيروس كورونا اخبار التوك شو لقاح كورونا

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