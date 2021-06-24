بيرو تنتفض وتتعادل مع الإكوادور 2-2 فى كوبا أمريكا

تعادلت بيرو مع الإكوادور بهدفين لكل فريق على ملعب (أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو)، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كوبا أمريكا.

بعد التأخر بهدفين، عادت بيرو من بعيد وتعادلت مع الإكوادور بهدفين لكل فريق.

تقدمت الإكوادور في الدقيقة الـ23 بهدف عكسي، سجله ريناتو تابيا بالخطأ في مرماه ، وأضافت الإكوادور هدفا ثانيا في الدقيقة الـ45 عن طريق آيرتون بريسيادو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإكوادور بهدف.

استفاقة بيروفية

في شوط المباراة الثاني، استفاقت بيرو وحاولت إدراك التعادل.

بيرو سجلت الهدف الأول في الدقيقة الـ49 عن طريق جيانلوكا لابادولا، وتعادل أندريا كاريو في الدقيقة الـ54 لبيرو بعد تمريرة، سجلها هو في المرمى من داخل الست ياردات.

وكادت بيرو تخطف الفوز في الدقيقة الـ90 بعد انفراد تام من يوشيمار يوتون بالمرمى، لكن هيرنان جالينديز تألق وتصدى لها، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد بيرو للنقطة الرابعة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الإكوادور للنقطة الثانية في المركز الرابع بالمجموعة.