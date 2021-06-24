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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل طارق حامد يرد على إمكانية رحيله عن الزمالك

طارق حامد
طارق حامد

أكد أحمد يحيى، وكيل طارق حامد لاعب وسط  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة رحيل طارق حامد عن القلعة البيضاء، نافيا وصول أي عرض رسمي من الإمارات للتعاقد مع اللاعب.

وقال يحيى، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم يصل أي عرض رسمي إلى نادي الزمالك بشأن طارق حامد، لكن من الطبيعي أن تتحدث الأندية عن اللاعب في كل عام".

رحيل طارق حامد ليس سهلا 

وأضاف: "رحيل طارق حامد عن الزمالك لن يكون سهلا، وليس سهلا على أي ناد أن يتمكن من دفع قيمة التعاقد معه، خاصةً أنه كلما ارتفعت القيمة المادية للاعب كلما كانت العروض أقل".

وتابع: "طارق حامد من أكثر اللاعبين الذين يركزون في عملهم مع نادي الزمالك فقط، ولو وصل إليه أي عرض فلن يتم مناقشته إلا بعد نهاية الموسم".

يتبقى في عقد طارق حامد موسم آخر مع الزمالك، وهو اللاعب الوحيد الذي رفض عروضا أكبر مما يتقاضاه في الزمالك".

أحمد يحيى طارق حامد الزمالك الامارات اللعيب

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