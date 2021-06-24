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فن

عائشة بن أحمد تكشف عن رقصتها المفضلة

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تستعرض مهارتها في الرقص الإفريقي..فيديو

صدى البلد

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، جمهورها بفيديو جديد، حيث ظهرت عائشة بن أحمد وهى ترقص على أنغام أغنية أفريقية شهيرة.

وعلقت عائشة بن أحمد على الفيديو الذى نشرته عبر صفحتها على إنستجرام  قائلة:"رقصة أخرى مع الراقص المفضل لدي"، فيديو رقص عائشة بن أحمد نال استحسان جمهورها.

وكانت نشرت عائشة بن أحمد صورة جديدة لها عبر خاصية الإستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت عائشة في الصورة بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج ، مما أثار إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

وكانت قد روجت  الفنانة عائشة لفيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”.


فيلم "ريستا" بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق العمل مع بداية التصوير.

 

والعمل الجديد يعد التعاون الثالث الذي يجمع أحمد حاتم ومحمود حميدة بعد تعاونهما في فيلم "يوم من الأيام" وفيلم "الغسالة" الذي يعرض حاليا في دور العرض من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

 

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