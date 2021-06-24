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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام قياسية لا تتوقف.. حكاية نجم.. رونالدو الذي أعاد كتابة التاريخ فى بودابست

دائي ورونالدو
دائي ورونالدو

نجح النجم كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، من تسجيل هدفين لمنتخب بلاده في مواجهة فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" ، فى المباراة التى أقيمت على ملعب جازبروم أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وسجل رونالدو هدف تقدم منتخب البرتغال في الدقيقة 31 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يُضيف هدف ثانٍ في الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء أخرى.

ويرصد صدى البلد فى حكاية نجم أرقام كرستيانو رونالدو القياسية التى حققها بعدما خاض 3 مباريات مع منتخب بلاده نجح فى تسجيل 5 أهداف:

 

انفرد رونالدو بصدارة هدافي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، بتسجيله 5 أهداف حتى الآن.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب أوروبي في تاريخ بطولتي كأس العالم واليورو يسجل 21 هدفاً في البطولتين، متخطياً ميروسلاف كلوزه لاعب منتخب ألمانيا السابق بـ19 هدفاً.

وبات رونالدو أول لاعب برتغالي يسجل في جميع مباريات دور المجموعات الثلاثة في تاريخ بطولة اليورو.

ووسع أيضا كرستيانو رونالدو الفارق بعدد الأهداف التى سجلها فى عدد بطولات أمم أوروبا الخمسة التى خاضها بـ 14 هدف متفوقا على الفرنسي ميشيل بلاتيني صاحب الـ9 أهداف و الفرنسي جريزمان صاحب الـ7 أهداف.

وعادل كريستيانو رونالدو إنجاز الإيراني علي دائي، صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد مسجل من الأهداف الدولية في تاريخ المنتخبات 109 هدف.
 

ردا على دائي 

وفي ضوء ذلك هنأ الأسطورة الإيراني على دائي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، على معادلة رقمه القياسي البالغ 109 أهداف دولية.

وكتب  علي دائي عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "تهانينا لكريستيانو رونالدو، الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي لتسجيل الأهداف الدولية للرجال".

وأضاف: "يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون لرونالدو، بطل عظيم لكرة القدم ورجل مهتم بالإنسانية، ويلهم ويؤثر على الحياة في جميع أنحاء العالم".

وخاض رونالدو 178 مباراة دولية ليصل إلى الهدف 109، مقارنة بـ145 مباراة لعبها دائي مع إيران.

كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 36 عامًا، وقد ظهر لأول مرة مع منتخب البرتغال في أغسطس 2003، في سن 18 عامًا و6 أشهر و15 يومًا.

كما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا هذا المساء، ليصبح أول لاعب يسجل 20 هدفًا على الأقل بين كأس العالم وبطولة أوروبا.

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال فرنسا كأس أمم أوروبا يورو 2020 علي دائي

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