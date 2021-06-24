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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم بنزيما: لا أعرف معنى الاستسلام.. سجلت ورفعت رأسي

كريمة بنزيمة
كريمة بنزيمة

اعرب كريم بنزيما، نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن سعادته بعد تسجيله لهدفين ضد البرتغال مؤكدا على أنه لا يستسلم أبدا.

وتعادلت فرنسا ضد البرتغال بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة السادسة في دور المجموعات ليورو 2020.

وقال بنزيما لشبكة "bein sports" عقب اللقاء: "كانت مباراة جميلة ورائعة ضد منتخب عريق على الصعيد الأوروبي، كان هناك كثافة عددية للمنتخبين، وحاولنا فرض أسلوب لعبنا لكن تلقينا هدفين".

وعن تسجيله هدفين، قال: "كان هناك الكثير من الضغط الموضوع علي ، لكني لا أستسلم أبدا، رفعت رأسي وسجلت هدفين"

وتابع بنزيما الذي فاز بجائزة رجل المباراة  "تسجيل الأهداف أسعدني للغاية".

وعن احتساب الهدف الثاني بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، وضح "لم أشك في صحة الهدف".

وحول تحية الجماهير الفرنسية بعد المباراة، أتم "لابد كلاعب أن تذهب لأبعد الحدود وما حدث أثلج صدري".

تعادل مثير 

تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي، بنتيجة (2-2)، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا، في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة "يورو 2020".

أحرز كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال في الدقيقتين "31 و60" من ركلتي جزاء، فيما أحرز كريم بنزيما هدفي الديوك الفرنسية بالدقيقتين 45+2 من ركلة جزاء و48.

وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات متصدرًا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل البرتغال أيضًا بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتأهل ضمن أفضل مركز ثالث.

كريم بنزيمة فرنسا البرتغال كريستيانو رونالدو يورو 2020

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