الجماهيرعن بطولة أفريقيا: الأهلي بطل كالعادة.. فيديو

تقرر إقامة مباراة العودة بين فريقي الأهلي المصرى والترجي التونسي، والتى ستُقام على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت القادم الموافق 26 من الشهر الحالي، وذلك فى تمام الساعه التاسعه مساءً بتوقيت مصر , الثامنة مساءً بتوقيت تونس , وذلك بشكل حصري من خلال قنوات بين ان سبورت 4 القطرية وقناة تايم سبورت الارضية .

وكالعادة كانت عدسة “صدى البلد” بين الناس، لرصد توقعات الجماهيرة لمبارة الأهلي والترجي القادمة.

في البداية قال محمد خليل، إنه ينتظر أداء رائع من الفريق الأحمر بفارق 2-1،موضحا أنه سوف يكون للأهلي اليد العليا في المباراه لأن النتيجة في الذهاب كانت لصالحه،ومتوقعا هجوم قوي من الترجي لتعويض جول الذهاب.

وتابع مصطفي صبحي، متوقعا أن يتألق “محمد شريف”في المباراة وفوز الأهلي علي الترجي التونسي بفارق 3-0،مؤكدا دعمه للأهلي أيا كانت النتيجة.

من جانبه أضاف عمار كمال، أن الاعتماد الأكبر سيكون على محمد الشناوي، محمد شريف، ومجدي أفشة، مضيفا أن الأهلي هو الأقرب للبطولة في حال فوزه علي الترجي هذه المباراه.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد شهدت تجمهراً شديداً من قِبل جماهير الترجى التونسي , مما اضطر قوات الأمن إلى اطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع من أجل السيطرة على حالة التجمهر , مما نتج عنه تأجيل مباراة الذهاب بين الاهلى والترجى لمدة ساعه كاملة .