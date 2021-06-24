حقيقة انتقال نجم دفاع غزل المحلة إلى بيراميدز

رد المهندس علي العباسي، رئيس شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة، على أنباء انتقال محمد فتح الله، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي بيراميدز.

وترددت أنباء عن انتقال محمد فتح الله في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب هذا الموسم رفقة النادي في كل المسابقات، ووجوده بشكل أساسي برفقة الفريق في كل مشاركات مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

حقيقة انتقال محمد فتح الله إلى بيراميدز



وقال علي العباسي في تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر، الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: “لن نفرط في خدمات محمد فتح الله نهائيًا أو خدمات أي لاعب سواء لبيراميدز أو أي نادي آخر".

وتابع: “كيف نستغني عن لاعبين ونحن نحتاج لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، لن نستغني عن أي لاعب”.

وتحدث المهندس علي العباسي، رئيس شركة كرة القدم بنادي غزل المحلة، عن فكرة تأسيس شركة الكرة وخطة الفترة المقبلة.

وواصل :" الكابتن مصطفى عبده اعتذر عن رئاسة شركة الكرة وتم تشكيل مجلس إدارة في شهر 2021 وترأسته برفقة عمر عبدالله، خالد كرم .

وأضاف: سنبدأ في الاهتمام بالمواهب الصغيرة وندرس إقامة أكاديمية للكرة في غزل المحلة ونختار 40 موهلة ونتحمل رعايتهم بشكل كامل ونتواصل مع أندية أوروبية من أجل الاستعانة بفكرها.

واستكمل : قطاع الناشئين سيكون هناك اهتمام خاص به، والفريق الأول هو أكبر الكاسبين من المشروع وسنستعين بكشافين من أجل البحث عن المواهب وهدفنا هو العودة مثل زمان وهو الاستعانة بالناشئين في النادي.

واختتم: نأمل في اكتشاف مواهب كبيرة مثل النني ومحمد صلاح والمحمدي وهدفنا هو تصدير لاعبين للدوريات الخارجية .