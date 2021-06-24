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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد محسن: جمهور الزمالك ذبح فريق الطائرة.. وفضلت الأهلي على الاحتراف

محمد محسن لاعب طائرة
محمد محسن لاعب طائرة الاهلي

وجه محمد محسن لاعب طائرة الزمالك المنتقل حديثًا إلى صفوف الأهلي، الشكر للقلعة البيضاء على الفترة التي قضاها داخل أروقة ميت عقبة، مشيرًا إلى أنهم منح ناديه كل جهده حتى النهاية.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "بالنسبة لي الانتماء لله سبحانه وتعالى لا غير، ولا يوجد شىء اسمه انتماء لنادٍ، كل لاعب أكثر دراية بحياته ومستقبله والاختيار الصحيح له ولأسرته".


وأضاف: "لم أقصر أثناء تواجدي في نادي الزمالك، وفي آخر مباراة لي مع الزمالك في نهائي كأس مصر كنت ألعب بقوة، وتمنيت الفوز وقدمت أفضل مباريات حياتي، رغم أنني كنت قد وقعت للأهلي منذ شهرين أو ثلاثة تقريبًا".

وواصل: "جمهور نادي الزمالك ذبح فريق الطائرة هذا الموسم، هناك نقد بناء وهناك نقد هدام، هذه ليست رياضة، ظروف الفريق كانت صعبة جدًا، والمدير الفني تعرض لهجوم شديد جدًا منذ بداية الموسم وحتى نهايته".

وأضاف: "تحملت نادي الزمالك كثيرًا ولم أقصر في أي شىء معه حتى النهاية، ومستاء جدًا من الجماهير التي كانت تمدحني وتقول إنني أفضل لاعب وبعد انضمامي للأهلي هاجموني وسبوني، هذا نفاق".

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