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توك شو

رئيس جهاز حماية المنافسة يتحدث عن الجهاز والعقوبات

محمود ممتاز، رئيس
محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن الجهاز يتمتع بكوادر مختلفة ومميزة، تسببت في إكتسابه خبرات كثيرة على مر السنوات.
 

وأضاف “ممتاز” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الجهاز يعد الأداة الاقتصادية الأولى للتنمية لاقتصادية، متابعا: السوق الحر ليس منفلت بل هناك تنظيم للعرض والطلب الحقيقي، موضحا: في حالة عرض أسعار غير حقيقية أو حدوث حجب لبعض السلع يتدخل الجهاز على الفور وإقرار العقوبات.
 

وأوضح أن الجهاز يعمل على توعية المواطنين بعقوبات الجهاز، منوها إلى أنه تم تعديل قانون العقوبات الخاص بالجهاز، مسترسلا: العقوبة تتراوح من 2 إلى 12% من أعمال الشركة وذلك وفقا لقرارت المحكمة الاقتصادية.
 

وأشار إلى أن الجهاز يتعامل مع كافة القطاعات، موضحا: أن الجهاز يتدخل في قضايا الأستحواذ الطبي.
 

ولفت إلى أن الجهاز يتابع كافة القطاعات ولكن الآن يهتم أكثر بالقطاع الصحي وايضا قطاع التغذية، نتيجة الأزمة الحالية، وذلك من أجل منع أي حتكارات يمكن أن تحدث.
 

ونوه إلى أن المشرع المصري وضع آيات واضحة لمنع الممارسات الاحتكارية، مشددا على أن القانون المصري يحرم الاحتكار في حد ذاته.


وفي سياق آخر  الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر الدولي حول قوانين حماية المنافسة في قارة أفريقيا، والتي عُقدت تحت عنوان "أولويات الإنفاذ والتطورات الحالية الخاصة بقوانين وسياسات المنافسة" حيث استعرض التجربة المصرية في هذا الشأن.

تحدث رئيس جهاز حماية المنافسة عن الأدوات التي نصَّ عليها قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر وتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مستعرضًا التطور والتعديلات التشريعية التي جرت على القانون ليصبح أكثر فاعلية، كما تحدث عن عمل الجهاز فيما يتعلق بالحد من التشريعات والقرارات المناهضة للمنافسة وتعزيز السياسات والتشريعات الداعمة لها وضمان الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن الجهاز أصدر دليل التوافق مع أحكام القانون لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة وتنميته، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكام القانون، ويعمل الجهاز على تحديثه بشكل مستمر، داعيًا كافة أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية لإصدار مثل هذا الدليل كأحد سبل تعزيز ثقافة المنافسة.

ودعا  رئيس جهاز حماية المنافسة، أجهزة المنافسة بدول القارة لتوحيد الجهود والتكاتف للحد من الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود خاصة وأن تلك الممارسات أضحت أكثر تطورًا وتتم على المستوى الإقليمي، وهو ما يستلزم التعاون والتكامل والبحث عن الأدوات والطرق الحديثة لمواجهتها، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لتوحيد الجهود خاصة مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والتي نصت في مادتها الرابعة على إدراج سياسات المنافسة وإزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة، ويعود بالنفع على مواطني تلك الدول.

وأكد الدكتور محمود ممتاز حرصه على المشاركة المستمرة في كافة المؤتمرات والفعاليات التي تجمع دول القارة الأفريقية لتبادل الخبرات، والعمل المشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، والتعاون والتكامل مع أجهزة المنافسة الأفريقية سواء من خلال التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، أو اتفاقيات التعاون الثنائية، مشيرًا إلى أن الجهاز على استعداد لتقديم كافة سبل الدعم الفني والبشري وما يملكه من خبرات في هذا المجال، وفي إطار رؤية الدولة المصرية بالسعي نحو التعاون والتكامل مع دول القارة في كافة المجالات خاصة المجالات الاقتصادية.

جهاز حماية المنافسة منع الاحتكار محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة القطاع الصحي اخبار التوك شو

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