ليلة العقد الأخير.. برشلونة يجهز مفاجأة لـ ميسي في عيد ميلاده

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأيام الـ 6 الأخيرة في تعاقده مع برشلونة الإسباني، حيث سينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في الـ 30 من يونيو الجاري.

ويعيش جميع عشاق برشلونة حول العالم، حالة التوتر حول مستقبل ميسي، الذي لم يجدد تعاقده حتى الأن، وسط تأكيدات بأن الأمور حسمت بالفعل.

وكشف برنامج "جوجونيس" التليفزيوني الإسباني الشهير، أن برشلونة حصل بالفعل في الأيام الماضية، على موافقة ميسي النهائية على تجديد التعاقد.

وأوضح أن مسئولي برشلونة تواصلوا مع ميسي عبر خاصية "الفيديو"، خلال تواجده ببطولة كوبا أمريكا في البرازيل، وأكد لهم موافقته على التجديد.

وأشار البرنامج الشهير إلى أن برشلونة يخطط للإعلان عن تجديد التعاقد مع ميسي، في ليلة عيد ميلاده الـ 34، اليوم الخميس.

العقد الأخير

وأفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ينوي الاستمرار مع فريق برشلونة لمدة موسمين آخرين، حتى عام 2023، مع الراتب السنوي نفسه.

وأوضح البرنامج أن ميسي اتفق مع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على تفاصيل العقد الجديد، والفريق الكتالوني بحاجة ماسة إلى توفير سيولة مادية من أجل عقد الأرجنتيني، ما يعني أنه لن يعقد أي صفقات جديدة هذا الصيف.

وسيحصل ميسي على راتبه على مدار العامين في غضون 5 سنوات لتسهيل الدفع لنادي برشلونة، بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.

ويرغب ميسي في اللعب لمدة موسمين آخرين مع برشلونة ثم ينتقل إلى الدوري الأمريكي لإنهاء مسيرته، وبالتحديد، لنادي إنتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام.

ويرفض الأرجنتيني أن يلعب لأي نادٍ أوروبي آخر بخلاف برشلونة، وبالتالي، مغامرة الدوري الأمريكي هي الأكثر احتمالية أمام ميسي قبل العودة من جديد إلى النادي الكتالوني لشغل منصبًا إداريًا.

ويتواجد ميسي حاليًا رفقة المنتخب الأرجنتيني، وذلك من أجل المشاركة فى بطولة كوبا أمريكا هذا الشهر.

وتأهلت الأرجنتين إلى دور الثمانية في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، بفوزها 1-0 على باراجواي، الثلاثاء الماضي.



وهذا الفوز الثاني على التوالي للأرجنتين بنتيجة 1-0 في البطولة، كما أنها بقيت للمباراة 16 على التوالي دون خسارة ومنذ الهزيمة في قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز، سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، وأربع نقاط عن باراجواي، وست نقاط عن أوروجواي، وتتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في المجموعة إلى دور الثمانية