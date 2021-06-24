عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة العقد الأخير.. برشلونة يجهز مفاجأة لـ ميسي في عيد ميلاده

ميسي
ميسي

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأيام الـ 6 الأخيرة في تعاقده مع برشلونة الإسباني، حيث سينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في الـ 30 من يونيو الجاري.

ويعيش جميع عشاق برشلونة حول العالم، حالة التوتر حول مستقبل ميسي، الذي لم يجدد تعاقده حتى الأن، وسط تأكيدات بأن الأمور حسمت بالفعل.

وكشف برنامج "جوجونيس" التليفزيوني الإسباني الشهير، أن برشلونة حصل بالفعل في الأيام الماضية، على موافقة ميسي النهائية على تجديد التعاقد.

وأوضح أن مسئولي برشلونة تواصلوا مع ميسي عبر خاصية "الفيديو"، خلال تواجده ببطولة كوبا أمريكا في البرازيل، وأكد لهم موافقته على التجديد.

وأشار البرنامج الشهير إلى أن برشلونة يخطط للإعلان عن تجديد التعاقد مع ميسي، في ليلة عيد ميلاده الـ 34، اليوم الخميس.

العقد الأخير

وأفاد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ينوي الاستمرار مع فريق برشلونة لمدة موسمين آخرين، حتى عام 2023، مع الراتب السنوي نفسه.

وأوضح البرنامج أن ميسي اتفق مع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، على تفاصيل العقد الجديد، والفريق الكتالوني بحاجة ماسة إلى توفير سيولة مادية من أجل عقد الأرجنتيني، ما يعني أنه لن يعقد أي صفقات جديدة هذا الصيف.

وسيحصل ميسي على راتبه على مدار العامين في غضون 5 سنوات لتسهيل الدفع لنادي برشلونة، بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.

ويرغب ميسي في اللعب لمدة موسمين آخرين مع برشلونة ثم ينتقل إلى الدوري الأمريكي لإنهاء مسيرته، وبالتحديد، لنادي إنتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام.

ويرفض الأرجنتيني أن يلعب لأي نادٍ أوروبي آخر بخلاف برشلونة، وبالتالي، مغامرة الدوري الأمريكي هي الأكثر احتمالية أمام ميسي قبل العودة من جديد إلى النادي الكتالوني لشغل منصبًا إداريًا.

ويتواجد ميسي حاليًا رفقة المنتخب الأرجنتيني، وذلك من أجل المشاركة فى بطولة كوبا أمريكا هذا الشهر.

وتأهلت الأرجنتين إلى دور الثمانية في بطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، بفوزها 1-0 على باراجواي، الثلاثاء الماضي.


وهذا الفوز الثاني على التوالي للأرجنتين بنتيجة 1-0 في البطولة، كما أنها بقيت للمباراة 16 على التوالي دون خسارة ومنذ الهزيمة في قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

وأصبح رصيد الأرجنتين بهذا الفوز، سبع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق نقطتين عن تشيلي، وأربع نقاط عن باراجواي، وست نقاط عن أوروجواي، وتتذيل بوليفيا الترتيب دون رصيد.

وتتأهل أول أربعة منتخبات في المجموعة إلى دور الثمانية

ليونيل ميسي برشلونة كوبا أمريكا البرازيل عيد ميلاد ميسي

ترشيحاتنا

23 حالة يحظر فيها تداول الأغذية.. تفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-6-2021

ليلة العقد الأخير.. برشلونة يجهز مفاجأة لـ ميسي في عيد ميلاده

اليونان.. إصابة 7 أساقفة بحروق في هجوم بالأسيد نفذه كاهن

وزير الدفاع الأمريكي: أكملنا بأفغانستان مهمتنا التي بدأت منذ 20 عاما

المصري يكشف موعد تجديد التعاقد مع علي ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ