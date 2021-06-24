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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يكشف موعد تجديد التعاقد مع علي ماهر

علي ماهر
علي ماهر

أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن على ماهر المدير الفنى للفريق سيوقع عقود تمديد تعاقده عقب نهاية مباراة الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها الجمعة المقبل .

وقال الخولى فى تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : تم الإتفاق مع علي ماهر على تمديد تعاقده لمدة موسم ، وسنعقد جلسة معه عقب مباراة الانتاج الحربى  ، عقب نتائجه المتميزة مع الفريق ولمسنا ترحيب وموافقة من المدرب على الاستمرار لذا سوف نحسم الامور بشكل رسمى عقب مباراة الانتاج الحربى ".

أطمئن الشارع البورسعيدي على الفريق ، وأؤكد لهم على بقاء الجهاز الفني للفريق خلال الموسم المقبل وعدم الرحيل إلى بيراميدز كما تردد مؤخراً .

موقف عمر كمال 

وأضاف محمد الخولي: «حتى الآن لم نتوصل لاتفاق مع عمر كمال بشأن تجديد عقده مع النادي،عقدنا جلسة مع والد اللاعب منذ ثلاثة أيام، وقدمنا له عرض المصري لتجديد التعاقد مع نجله.


وأضاف: ننتظر الرد النهائي من اللاعب بشأن تجديد عقده، وأتمنى أن يوافق عمر كمال، على عرض المصري، ويجدد عقده مع النادي في الفترة الجارية".

محمد الخولي النادي المصري على ماهر الانتاج الحربى عمر كمال

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