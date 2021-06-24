في عيد ميلاده.. صلاح نظمي شرير السينما الذي بكى لفراق شريكة حياته

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح نظمي الذي قدم للسينما المصرية العديد من أدوار وشخصيات الشر، لكنه في الحقيقة كان رجلا مسالما يحب أسرته ويرعى عائلته.

ولد صلاح نظمي عام 1918 في الإسكندرية، وتخرج من كلية الفنون التطبيقية وعمل مهندسا بهيئة التليفونات بالتوازي مع مشاركاته المسرحية في فرقة فاطمة رشدي ومسرح رمسيس.

صلاح نظمي

أدوار صلاح نظمي

قدم صلاح نظمي طوال مسيرته السينمائية أكثر من 250 عملا فنيا كان معظمها بالسينما، وحصره شكله وبنيته وصوته القوي في أدوار الشر التي برع فيها بشدة وكان ظهوره مميزا في أفلام الأبيض والأسود ومرحلة الألوان أيضا.

اشترك عام 1945 في فيلم هذا جناه أبي، واستمر في عطائه الفني حتى قبيل وفاته، وقدم شخصيات شهيرة في أفلامه أبرزها حلاوة العنتبلي في فيلم على باب الوزير مع عادل إمام.

تحدث ابنه الوحيد حسين صلاح نظمي عن مشوار والده الفني وتفاصيل عن حياته الخاصة في برنامج بوضوح مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقال ابن صلاح نظمي، إن والده كان على علاقة جيدة برمسيس نجيب الذي كان يهاتفه ويطلب منه الحضور بملابسه إلى الاستوديو وبدء تصوير أدواره دون تفكير، ولم يكن يهتم بأدوار البطولة أو مساحة مشاهده.

علاقة صلاح نظمي ورشدي أباظة

ربطت الفنان الراحل صلاح نظمي علاقة صداقة قوية مع الفنان الراحل رشدي أباظة الذي قام بدوره في فيلم الأقوياء عام 1980 بعد رحيل الأخير تكريما لذكراه.

قال حسين ابن صلاح نظمي في حواره التلفزيوني إن والده كان متأثرا برحيل رشدي أباظة وكان يقدم الدور على استحياء ويخفي وجهه بالعباءة حبا فيه.

صلاح نظمي مع زوجته وابنه

بكاء صلاح نظمي بسبب زوجته

وقال ابن صلاح نظمي إن أصعب لحظة في حياة والده كانت وفاة زوجته التي كان رحيلها أصعب لحظة في حياته، وهي المرة الأولى التي يرى فيها والده يبكي.

وقع صلاح نظمي في حب فتاة أرمينية أصبحت فيما بعد زوجته وأم ابنه الوحيد، بعدما تمكن من جذبها له وأشهرت إسلامها يوم عقد قرانهما.

صلاح نظمي

أصيبت زوجة صلاح نظمي بمرض تسبب في إعاقتها لمدة 30 عاما، فحرص على البقاء إلى جانبها وإنفاق أمواله على علاجها ورعايتها، ودخل في حالة اكتئاب بعد رحيلها لم يخرج منها حتى وفاته.

خلاف صلاح نظمي مع العندليب

وقع خلاف شهير بين صلاح نظمى و عبد الحليم حافظ وصل إلى المحاكم، بعدما وصفه العندليب في حوار إذاعي بأنه فنان ثقيل الظل، فثار الأخير وقرر مقاضاته في أواخر الستينات.

أدلى عبد الحليم بشهادته أمام المحكمة، ودفع بأنه لم يكن يقصد الإهانة ولم يقصده شخصيا، لكنه كان يصف أدواره فى السينما المصرية، ونجاحه فيما يقدمه، فاقتنع القاضى وحكم بالبراءة.