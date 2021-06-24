طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعبيه

كشف العميد أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش، عن حقيقة تلقي نجوم الفريق أحمد سمير و مهند لاشين عروضاً من الأهلي أو الزمالك خلال الفترة الماضية .

وقال المهدي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

حتى الآن لم تصل أى عروض رسمية لأي من لاعبينا، كل ما يقال ليس له أساس من الصحة ، وإذا حضر أي عرض رسمي لن نقف في طريق أي من اللاعبين سواء أحمد سمير أو عمرو جمال أو مهند لاشين ، وغيرهم من قوام الفريق .

واختتم المهدي : أتمنى الحفاظ على قوام الفريق الموسم المقبل ، فلدينا مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، ولكن هناك بعض اللاعبين ستنتهي إعاراتهم بنهاية الموسم الجاري .

استعدادات الطلائع للبنك الأهلي

ويفقد طلائع الجيش جهود ناصر منسى وعمرو السيسى فى مواجهة البنك الأهلى المقرر لها الخامسة مساء الأحد 27 يونيو الجارى باستاد جهاز الرياضة بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

جاء ذلك بسبب الإيقاف بعد حصولهم على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى ، فيما تأكدت جاهزية عبد الرحمن زولا لاعب طلائع الجيش للمباراة بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية حيث شارك اللاعب فى ودية أسوان التى خاضها الطلائع مساء السبت الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، على دراسة فريق البنك الاهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للخروج بالثلاث نقاط ومواصلة خطة الزحف نحو مراكز القمة فى جدول المسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

وحقق الطلائع فوزاً على الإنتاج الحربى مساء الثلاثاء الماضى، بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة على استاد الأهلى والسلام، أحرز أهداف طلائع الجيش ناصر منسى ومحمد بازوكا بالخطأ فى مرماه فى الدقيقتين 10 و13، وأحرز هدف الإنتاج الحربى محمد طارق أبوالعز فى الدقيقة 63.