وزير الخارجية الكندي يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش

أعلن وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، أمس الأربعاء، أنه سيتوجه إلى إيطاليا والشرق الأوسط وليتوانيا في الفترة من 27 يونيو إلى 8 يوليو للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش.



وأوضح بيان صادر من الخارجية الكندية، أن الوزير سيحضر يومي 28 و 29 يونيو الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والاجتماع الوزاري حول سوريا واجتماع وزراء الخارجية ووزراء التنمية لمجموعة العشرين في إيطاليا.



وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تنضم وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا جولد، إلى مناقشات مجموعة العشرين افتراضيا.



وقال جارنو "بينما نعيد البناء بشكل أفضل من جائحة فيروس كورونا، يجب ألا نغفل التحديات والأولويات التي تحتاج إلى اهتمامنا. أتطلع إلى التعامل مع حلفائنا وشركائنا للمساعدة بشكل جماعي في تعزيز السلام والأمن العالميين، وزيادة تعاوننا الاقتصادي وتعزيز العلاقات الكندية الثنائية والمتعددة الأطراف".