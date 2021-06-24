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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله.. تفاصيل حياة الفنان يوسف داوود قبل عام 1985

الفنان الراحل يوسف
الفنان الراحل يوسف داوود

لعب عام 1985 دورا محوريا في تغير مسار حياة الفنان الراحل يوسف داوود الذي توفي في مثل هذا اليوم عام 2012 عن عمر 79 عاما إثر إصابته بأزمة صحية.

الفنان يوسف داوود

يوسف داوود عام 1985

يوسف داوود خفيف الظل الذي كان يبذل كل جهده الحركي وصوتي لإضفاء كوميديا الموقف على أدواره، كانت حياته مختلفة تماما قبل خوضه مجال التمثيل. 

شارك يوسف داوود عام 1985 في مسرحية زقاق المدق وكتب عنه النقاد مقالات مليئة بالإشادة والمديح لموهبته، فكرر التجربة وشارك في عدد من الأعمال المسرحية منها الواد سيد الشغال قبل أن ينتقل إلى السينما مع عادل إمام. 

شارك يوسف داوود في نفس العام مع عادل إمام في فيلم زوج تحت الطلب، ثم كراكون في الشارع، سلام يا صاحبي، النمروالأنثى، ثم انتقل في السينما والتلفزيون ليصبح وجها مميزا في العديد من الأفلام والمسلسلات. 

يوسف داوود في شبابه

حياة يوسف داوود قبل زقاق المدق

قبل مشاركته في مسرحية زقاق المدق، تخرج يوسف داوود عام 1960 في كلية الهندسة قسم الكهرباء، وعمل مهندسا في البداية ثم قرر التفرغ للفن بعدما برزت موهبته بشدة في الثمانينات. 

نشرت دينا يوسف داوود ابنة الفنان الراحل صورا لمرحلة شبابه على السوشيال ميديا من قبل تظهر مدى اختلاف شكله قبل خوضه مجال التمثيل. 

وقالت ابنة يوسف داوود في تصريحات تلفزيونية لها، إن والدها كان يعمل مهندسا لكن هواياته كانت الرسم والقيام بأعمال النجارة اليدوية، ويقوم بالأعمال المنزلية بنفسه. 

وكشفت دينا يوسف داوود أن والدها كان محبا للقراءة خاصة الشعر، وكان يساعدها هي وشقيقها على المذاكرة، وحرص على ابتعادهما عن التمثيل. 

قال الفنان يوسف داوود إنه أحيانا كانت تفرض عليه أدوار بها شيء من العصبية، ويضطر لتقديمها رغم أنها عكس شخصيته تماما. 

وأوضح في حوار نادر مع الإعلامية فريدة الزمر أنه يحب الصدق في تقديم أدواره التمثيلية، لذا يحرص على بذل الجهد أمام الكاميرا حتى تصل الشخصية للمشاهد. 

قضى الراحل يوسف داوود فى الخدمة العسكرية 7 سنوات بسبب الحرب، ورغم كونه مسيحي الديانة، إلا أنه ألقى خطبة الجمعة في أثناء مدة الخدمة الخاصة به.

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