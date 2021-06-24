أبو الدهب: عمر كمال لن ينتقل للأهلي.. ورفعت وشوقي يستحقان الانضمام للمنتخب

رفعت وشوقي يستحقان المنتخب

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي المصـري لن ينتقل إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ، مشيرا إلى صعوبة انتقال أي من لاعبي الفريق البورسعيدي إلى المارد الأحمر .

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

أتمنى استمرار عمر كمال مع النادي المصري ، بعد تألق اللاعب هذا الموسم تحت قيادة علي ماهر ، ولكن إذا تمسك بالرحيل فستكون وجهته المقبلة ’’ بيراميدز ’’ وليس الأهلي ، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين سبق لهم الانتقال من الفريق البورسعيدي إلى بيراميدز مثل إسلام عيسى و أحمد أيمن منصور ومحمود وادي .

رفعت وشوقي يستحقان المنتخب

واختتم أبو الدهب : أحمد رفعت وفريد شوقي يستحقان الانضمام للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري خلال المعسكر المقبل ، نظراً لما يقدمانه هذا الموسم مع النادي المصري ، ولابد أن يكون باب المنتخب مفتوحاً أمام جميع لاعبي الدوري المصري .