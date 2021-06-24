تصعيد جديد.. أمريكا تضيف 5 شركات في الصين إلى القائمة السوداء

بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، خمس شركات صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن بعض الشركات المدرجة متخصصة في تصنيع السليكون أحادي البلوري وتصنيع البولي سيليكون المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية.

وأدرجت الولايات المتحدة الشركات الصينية على القائمة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات التي يتعرض لها الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانج الصيني.

ومن شأن إدراج هذه الكيانات للقائمة الحد من صادرات الولايات المتحدة إليها.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في أبريل الماضي، سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي في الولايات المتحدة.