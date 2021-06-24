سكاي سبورتس: تجديد عقد ميسي مع برشلونة مسألة وقت

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وأسطورة برشلونة مع الفريق الكتالوني، ليستمر بين أسوار "كامب نو" حتى عام 2023.

ووفقا لفابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس"، فإن ليونيل ميسي سيمدد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2023، مضيفا أنه لا يوجد شك لدى جميع الأطراف المعنية بشأن هذا الأمر.

وأضاف أنه لا تزال هناك بعض البنود التي يجب تعديلها في هيكل العقد، وهو ما يؤخر الإعلان الرسمي عن تجديد عقد ميسي، مؤكدا أنها مجرد مسألة وقت.

عيد ميلاد ميسي

وكانت الشكوك تحوم حول مستقبل ميسي الذي أتم عامه الـ34 اليوم الخميس، في ظل نهاية عقده مع برشلونة مع نهاية شهر يونيو الجاري وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد.

يُذكر أن ميسي حاول الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، وتردد أن مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي يرغبان في ضمه، لكن الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو نجح في منع رحيل النجم الأرجنتيني.