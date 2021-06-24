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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: الحديث عن استمرار جلال سابق لأوانه

الاسماعيلي
الاسماعيلي

قال علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، إن الحديث عن استمرار الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال من عدمه ، سابق لآوانه حالياً ، فلا صوت يعلو في الإسماعيلية فوق صوت استعدادات الدراويش للمباراة الهامة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز ، والمقرر إقامتها الأحد المقبل .

وأضاف وحيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
تعاقُد إيهاب جلال مع الإسماعيلي 6 أشهر فقط وينتهي بنهاية الموسم الجاري ، وسنعقد جلسة معه لتحديد موقفه عقب نهاية الموسم ، وبالتأكيد نتمنى استمراره الموسم المقبل بعد الطفرة التي طرأت على الدراويش منذ قدومه .

موقف فخر الدين بن يوسف 

واختتم وحيد : فخر الدين بن يوسف لاعب مميز ولا غنى عنه ، ونتمنى استمراره مع الدراويش ، كما أن اللاعب يريد البقاء بصفوف الإسماعيلي وتربطه علاقة جيدة مع الجماهير ، وسنعمل على تجديد تعاقد اللاعب خلال الفترة المقبلة .

علاء وحيد الاسماعيلي إيهاب جلال سموحة الدوري المصري الممتاز

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