"يورو 2020": إسبانيا والسويد والبرتغال وألمانيا يكملون عقد المتأهلين للدور "ثمن النهائي"

اكتمل عقد المتأهلين للدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المقامة حاليا في 11 مدينة أوروبية، بانضمام كل من منتخبات إسبانيا والسويد عن المجموعة الخامسة، وفرنسا والبرتغال وألمانيا عن المجموعة السادسة التي توصف بأنها "مجموعة الموت".

المجموعة الخامسة

ففي المجموعة الخامسة، كشر منتخب إسبانيا عن أنيابه، ونجح في التأهل للدور ثمن نهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" بعد اكتساحه لمنتخب سلوفاكيا بخماسية نظيفة مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة ليحتل بذلك وصافة المجموعة خلف منتخب السويد الذي فاز على نظيره البولندي 3-2 في الوقت القاتل.



ورفع الفوز الكبير رصيد المنتخب الإسباني إلى خمس نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، خلف منتخب السويد المتصدر بسبع نقاط، وجاء منتخب سلوفاكيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل منتخب بولندا الترتيب بنقطة وحيدة ليودع البطولة بشكل رسمي.



سجل خماسية إسبانيا، مارتين دوبرافكا حارس سلوفاكيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 30، وإيمريك لابورت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وبابلو سارابيا في الدقيقة 56، وفيران توريس في الدقيقة 67، وجوراي كوشكا لاعب سلوفاكيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71، كما أهدر ألفارو موراتا ضربة جزاء للماتادور الإسباني في الدقيقة 12.



ومن المقرر أن يواجه منتخب إسبانيا في الدور "ثمن النهائي" لكأس الأمم الأوروبية منتخب كرواتيا الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.



وفي المجموعة ذاتها، تأهل منتخب السويد إلى دور "ثمن النهائي" لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد فوزه في الوقت القاتل على منتخب بولندا القوي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية.



تقدم منتخب السويد بهدفين في الدقيقتين 2 و59 عبر لاعبه لإيميل فورسبيرج مهاجم لايبزيج الألماني ، ثم نجح منتخب بولندا في تعديل النتيجة من خلال هدفي نجمه وقائده روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني في الدقيقتين 61 و84، قبل أن يحرز البديل فيكتور كلايسون هدف الفوز القاتل للسويد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4) ، ليهدي لمنتخب بلاده صدارة المجموعة.



وهو الفوز الثاني على التوالي للسويد بعد الأول على سلوفاكيا 1-صفر، لتتصدر بذلك المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط بعد فرضها التعادل السلبي على إسبانيا في الجولة الأولى.



ويلتقي منتخب السويد في الدور "ثمن النهائي" مع ثالث المجموعة الثانية أو الثالثة في مدينة جلاسجو الأسكتلندية يوم الثلاثاء المقبل.

المجموعة السادسة

وضمن منافسات المجموعة السادسة، تصدرت فرنسا "مجموعة الموت" برصيد خمس نقاط بعد تعادلها 2-2 مع البرتغال "حاملة اللقب" التي ضمنت أيضا تأهلها إلى ثمن النهائي كأس الأمم الأوروبية بين أفضل منتخبات في المركز الثالث.



وخلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "بوشكاش أرينا" بالمجر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة أحرز كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال من ضربتي جزاء في الدقيقتين 31 و60، فيما سجل كريم بنزيما هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 47 من ضربة جزاء، و48 من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء.



وعادل رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الدولي الإيراني السابق علي دائي بتسجيله الثنائية في مرمى منتخب الديوك .



وسجل المهاجم البرتغالي (36 عاما) أهدافه الـ109 في 178 مباراة، في حين سجلها دائي في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران في الفترة بين 1993 و2006.



كما انفرد رونالدو بصدارة لائحة الهدافين في المسابقة القارية الحالية برصيد 5 أهداف بفارق هدفين عن كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي جورجينيو فينالدوم والسويدي إميل فورسبرغ والبلجيكي روميلو لوكاكو والتشيكي باتريك شيك.



وأنهى المنتخب الفرنسي منافسات دور المجموعات في صدارة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، فيما جاءت البرتغال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



وجاءت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضا وانتزعت بطاقة التأهل إلى الدور "ثمن النهائي" بشق الأنفس بتعادلها الصعب مع المجر 2-2 بفضل هدف للبديل ليون جوريتسكا في الدقيقة 84 من المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية.



تقدم منتخب المجر بهدف مبكر في الدقيقة 11 عبر مهاجمه آدم سالاي، ثم تعادل المنتخب الألماني في الدقيقة 66 بهدف البديل ليون جوريتسكا، ثم عادت المجر سريعا ونجحت في تسجيل الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط عن طريق أندراس شافير، قبل أن يتمكن جوريتسكا من تعديل النتيجة بإحراز الهدف الثاني له ولألمانيا في الدقيقة 84، وهو الهدف الذي أنقذ منتخب بلاده من توديع البطولة مبكرا.



التعادل رفع رصيد منتخب ألمانيا إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني، فيما ودعت المجر البطولة بتذيلها الترتيب بنقطتين فقط.



ويلتقي منتخب ألمانيا مع منتخب إنجلترا متصدر المجموعة الرابعة في مباراة نارية بالدور ثمن النهائي للبطولة ، فيما سيلتقي منتخب فرنسا مع سويسرا صاحبة المركز الثالث في المجموعة الأولى، كما سيلعب المنتخب البرتغالي "ثالث المجموعة السادسة"، مع منتخب بلجيكا متصدر المجموعة الثانية