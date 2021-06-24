إلهام شاهين صائدة الجوائز.. بدأت مشوارها بـ 70 جنيها وقدمت 70 فيلما

أخبار النجوم

يترقب الكثيرون اليوم، افتتاح فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة التي ستنطلق في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري، وعلى هامش افتتاحيته يتم تكريم العديد من رموز السينما النسائية منهن النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، فيما يكرم في الختام المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

وليس بجديد على الهام شاهين، حصد تكريم في المهرجانات الهامة، فهي على مدار تاريخها الفني، يتردد اسمها في المحافل الفنية، وتنتزع التكريمات بأعمالها الفنية، فتقتنص الجوائز وتحصد الدروع في شتى المهرجانات.

إلهام شاهين في بدايتها

أول أجر تحصل عليه إلهام شاهين

عملت إلهام شاهين في المسرح ببداية مشوارها وكان أول عمل لها عام 1980 وكان اجرها انذاك 100 جنيها وبعد الضرائب اصبح 70 جنيها اشترت بهما خاتما مازالت تحتفظ به حتي الآن.

نشأت الهام شاهين وتربت في حي مصر الجديدة، وحصلت على أول جائزة لها عن فيلم «الهلفوت» للزعيم عادل امام -وهي ما زالت طالبة بالمعهد العالي للسينما- وكان هذا الفيلم هو الفارق لها، وبمثابة نقطة الانطلاق نحو النجومية.

إلهام شاهين في فيلم الهلفوت

وتعترف الهام شاهين، بدور عادل امام، في مشوارها الفني، إذ قالت في حوار لها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر قناة القاهرة والناس، أن آخر عمل لها مع الفنان عادل إمام كان فيلم «رمضان فوق البركان»، مؤكدة أنه لم يصل لها أي طلب من منتج أو مخرج للعمل مع الزعيم عادل إمام بعدها، وأقرت الهام شاهين بأن الزعيم صاحب فضل عليها، قائلة: «عادل إمام صاحب فضل كبير علي وهو من عرض علي أعمل معه، ولو عادل إمام طلبني في دور مش بطولة هوافق».

ماذا فعلت الهام شاهين بأول أجر لها

اشترت الهام شاهين بأول أجر لها خاتما ما زالت تختفظ به حتى الآن، وبعدها عاشت الحقبة الذهبية لها وهي فترة الثمانينات، فترة التوهج والانتشار، حيث مثلت فيها 33 فيلما، هي: «إمرأة في ورطة، إمرأة من نار، نعم ما زالت انسة، ليالي الحلمية»، وغيرها من الأعمال.

بداية إلهام شاهين

التحقت بمعد الفنون المسرحية وحصلت علي البكالوريوس عام 1982، وهي طالبة بالمعهد قامت بالعمل في بعض الاعمال فقد اكتشفها المخرج كمال ياسين، لتمثل دور بسيط في فيلم «حورية من المريخ»، وفي عام 1981 مثلت في فيلم «أمهات في المنفي»، ولفتت الأنظار إليها من خلال فيلم «الهلفوت» وهي مازالت طالبة بالمعهد العالي للسينما، ليتم اختيارها بعدها لتقف امام كوكبة من ألمع النجوم في فيلم «العار» منهم حسين فهمي نور الشريف محمود عبد العزيز، وأمينة رزق، والذي اعتبر هذا الفيلم الانطلاقة الفعلية لإلهام شاهين، ثم بدأ نجمها يسطع، وذاع صيتها.

إلهام شاهين في فيلم العار

مشوار الهام شاهين

بلغ الرصيد الفني للفنانة إلهام شاهين اكثر من سبعون فيلما، تنوع فيهما الأداء وبلغت اعلي درجات النضج الفني من ناحية المعايشة والتقمص، مثلت: «لحم رخيص، العار، وسوق المتعة، والرغبة، والحجر الداير، ويادنيا يا غرامي، وخالي من الكولسترول، والسجينتان، ودانتيلا» وغيرها من الاعمال.

لم يكن تالقها متوقف علي السينما حيث التالق والتوهج الفني ولكنها تفوقت علي نفسها في الاداء التليفزيوني فمثلت الحاوي الامبراطور لا تسالني من انا نصف ربيع الاخر نعم مازلت انسة امراة في ورطة امراة من نار نجمة الجماهير ايضا وقفت علي خشبة المسرح امام الفنان سمير غانم في مسرحية «بهلول في اسطنبول».

لم تكتف بالابداع في الاداء بل طرقت ابواب اخري فقد قامت بانتاج العديد من الاعمال التي اصبحت من اهم علامات السينما المصرية مثل واحد صفر خلطة فوزية خالي من الكولسترول ويوم للستات.

إلهام شاهين وشقيقها امير شاهين

إلهام شاهين سفيرة النوايا الحسنة

نظرا لجهودها في مجال العمل التطوعي والعام عينت مؤخرا سفيرة للنوايا الحسنة من قبل المنظمة الدولية للرعاية والاغاثة بالأمم المتحدة.

ترعرعت وسط عائلة فنية فشقيقها هو الفنان أمير شاهين الذي يقاسمها في معظم اعمالها ايضا شقيقتها هي الفنانة إيناس شاهين وهي تعمل (استليش) وتقوم باختيار الملابس وتشرف علي اطلالة الفنانة الهام ايضا شقيقها الرابع هو المنتج ايمن شاهين الذي يعمل هو ايضا في المجال الفني.

الهام شاهين صائدة الجوائز

هي حاصدة الجوائز فقد حصلت علي جائزة (الموركس دور) كافضل ممثلة في 2010 عن افلام الهلفوت الجنتل يا دنيا يا غرامي دانتيلا خلطة فوزية .زنالت جائزة ( الصقر الذهبي) عن فيلم خلطة فوزية جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان القاهرة عن فيلم الرغبة حصلت علي 11 جائزة كاحسن ممثلة . نال فيلم خلطة فوزية 17 جائزة وعرض في 23 مهرجانا.