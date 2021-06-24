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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: أكملنا بأفغانستان مهمتنا التي بدأت منذ 20 عاما

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الأربعاء، إن علاقات بلاده بأفغانستان تأخذ اتجاها جديدا من التعاون الثنائي مع الشركاء لمساعدتهم على القيام بمسئولياتهم تجاه مواطنيهم.


وأضاف أوستن، في شهادته أمام لجنة الهيئات العسكرية بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، أن الولايات المتحدة أكملت مهمتها التي أرسلت من أجلها قواتها إلى أفغانستان منذ 20 عاما.


وأوضح أن شكل العلاقات الجديدة مع الأفغان لن يتطلب تواجدا أمريكيا أكبر مما تقتضيه الضرورة لحماية الدبلوماسيين الأمريكيين في أفغانستان.


وشدد أوستن على أن سحب القوات الأمريكية سيظل على وتيرته المحددة، مضيفا أنه تم إطلاع أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" على تطورات هذه القضية معربا عن تفاؤله باستمرار دعم هذه الدول للتوجه الأمريكي الجديد بشأن أفغانستان.


يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون " كانت قد أعلنت قبل يومين أن وتيرة سحب القوات الأمريكية بأفغانستان قد يتباطأ في ظل زيادة ما حققته طالبان من مكاسب لكن هذا لن يؤثر على الموعد المحدد بشأن سحب القوات في 11 سبتمبر المقبل.

 

وزير الدفاع الامريكي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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وزير الدفاع الأمريكي: أكملنا بأفغانستان مهمتنا التي بدأت منذ 20 عاما

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