نشرة أخبار العالم.. صندوق النقد يوافق على صرف 1.7 مليار دولار من قرض مصر.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا وبيان شديد اللهجة من أمريكا بسبب تيجراي

أبرز اهتمامات الساحات الدولية والإقليمية خلال الساعات الأخيرة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الصحة السعودية تزف بشرى للمواطنين والمقيمين حول لقاحات كورونا

زفت وزارة الصحة السعودية بشري سارة للجميع سواء المواطنين او المقيمين بشأن لقاح كورونا حيث أعلنت عن اعتماد اللجنة الوطنية للأمراض المعدية إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

المادة نفدت.. ظلام دامس يعمّ لبنان | تفاصيل

تشهد العديد من المناطق اللبنانية ظلاما دامسا، وذلك بعد قيام أصحاب المولدات الخاصة ، بإطفاء مولداتهم بسبب نفاد مادة المازوت”الديزل”.

البحرين.. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا

أعلنت السلطات في المملكة البحرينية، تمديد برنامج الدعم الحكومي لثلاثة أشهر إضافية للقطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد - 19 بحسب ما ذكرت وكالة الانباء البحرينية .

أسوشيتد برس: اتفاق روسي تركي بشأن المرتزقة في ليبيا

قال مسؤول أمريكي كبير إلى وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن روسيا وتركيا اتفقتا مبدئيًا على بدء عملية إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

الانتخابات وتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة.. كلمة وزيرة خارجية ليبيا في "برلين 2"

أكدت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أن أفضل طريق لتحقيق الاستقرار في ليبيا؛ هو تنظيم انتخابات حرة.

وزير الخارجية الألماني يعلق على قضية إخراج المرتزقة من ليبيا

صرح وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، الأربعاء، بأن هناك تفاهم واضح بين روسيا و تركيا على سحب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ليبيا وسد النهضة.. شكري ونظيره الألماني يتشاوران حول سبل حلحلة أزمات المنطقة

التقى سامح شكري وزير الخارجية، الأربعاء ، نظيره الأماني هايكو ماس، بمقر وزارة الخارجية الألمانية، حيث أشار الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من مستوى متميز على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية، وتطلع الجانبان إلى استمرار هذا التعاون ودفعه إلى آفاق أرحب.

شكري: موقف مصر ثابت تجاه القضية الليبية

أكد وزير الخارجية سامح شكري ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، داعيا جميع الأطراف إلى الاضطلاع بمسئولياتها القومية وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها من مصالح شخصية أو فئوية، تقديم المصلحة العليا لليبيا، والإسراع في إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لضمان الوفاء بتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده المحدد.

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

في جريمة جديدة ارتكبتها قوات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أفاد مسؤول طبي في إثيوبيا لوكالة "رويترز" البريطانية، الأربعاء، بمقتل 43 على الأقل في ضربة جوية استهدفت المدنيين في بلدة توجوجا في إقليم تيجراي مساء الثلاثاء، وذلك بعدما قال سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

شنيع.. تحرك من الخارجية الأمريكية ضد جريمة قوات آبي أحمد في تيجراي

أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بسقوط العشرات من القتلى و المصابين بين صفوف المدنيين خلال قصف سوق في قرية شمال إقليم تيجراي.

تحركات سياسية وعسكرية ودبلوماسية|تفاصيل لقاءات روسيا مع مسؤولي مصر والسودان وإثيوبيا

قالت وزارة خارجية إثيوبيا، الأربعاء، إن روسيا وإثيوبيا تعهدتا بتعميق العلاقات الثنائية، وذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.

صحيفة سودانية: استسلام قوة من جيش أبي أحمد في إقليم تيجراي

أكدت مصادر إلى صحيفة "سودان تريبون" تجدد المواجهات العسكرية في إقليم تيجراي المجاور لولاية القضارف السودانية بين جبهة تحرير تيجراي وقوات الجيشين الإثيوبي والإريتري.

بيان عاجل من مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة حول إقليم تيجراي الإثيوبي

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفليد، إن بلادها تطالب القوات الإرتيرية المتواجدة بإقليم تيجراي في إثيوبيا، بالمغادرة فورًا.

البيت الأبيض يفجر مفاجأة ويكشف سبب سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

فجر البيت الأبيض الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشف عن السبب الحقيقي وراء قرار سحب القوات الأمريكية، بعدما أفادت معلومات أمنية بأن القوات ستتعرض لهجوم وشيك في حال لم تغادر البلاد.

الأمم المتحدة: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%

في مفاجأة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم، ورفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، بعد ساعات من قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عليها.

بلومبرج: أمريكا قد تعود لمفاوضات فيينا مع إيران بشروط

قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قد تعود لمفاوضات فيينا مع إيران حول البرنامج النووي ولكن بشروط.

بقيمة 1.7 مليار دولار.. صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر

أفادت قناة "العربية" بأن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 1.7 مليار دولار.