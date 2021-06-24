عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: أمريكا تواجه تهديدًا بعدم التعافي بسبب مناطق لم يتم التطعيم بها

بلومبرج: أمريكا تواجه
بلومبرج: أمريكا تواجه تهديدًا بعدم التعافي

أفادت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن هناك شعورًا بأن الجائحة أوشكت على نهايتها على الأقل في الولايات المتحدة وذلك مع تطعيم أكثر من نصف الأمريكيين جزئيا على الأقل وانخفاض أعددا الإصابة بكورونا.


وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن هناك جزءا كبيرا من البلاد سيخرج من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي، ولكن الأماكن غير المطعمة في أمريكا تهدد بإعادة انتشار الفيروس مرة أخرى.
وأوضحت الوكالة أن هناك 482 مقاطعة على الأقل شهدت تطعيم أقل من 25٪ من سكانها، وفقًا لتحليل بلومبرج لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مشيرة إلى أن هذه الأرقام مهمة لأن الفيروسات لا تنتشر على المستوى الوطني أو على مستوى الولاية، ولكن بين الأصدقاء والعائلة والجيران.


وأضافت أن انتشار المزيد من السلالات المعدية من الفيروس مثل سلالة "دلتا"، قد يمنح الفيروس فرصًا للانتشار و التحور في المناطق التي لم يتم التطعيم فيها.


وأشارت "بلومبرج" إلى أن هناك موقفا مشابها حدث من قبل، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية في عام 2000، القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة، ولكن في عام 2014، ظهرت أكثر من 600 حالة، وبحلول عام 2019، كانت الولايات المتحدة تواجه أكبر انتشار للحصبة في السنوات الأخيرة، بأكثر من 1200 حالة، نظرًا لأنه اتضح أنه على الرغم من أن معدلات التطعيم ضد الحصبة لم تتغير بشكل كبير خلال أكثر من عقد، فقد انخفضت معدلات التطعيم في المجتمعات المتأثرة بحالات التفشي إلى ما دون المتوسط ​​الوطني، والحد اللازم لمنع انتشار الحصبة.


وكشف تحليل بلومبرج عن بعض الأنماط بين مناطق الرافضين للتطعيم، فأغلب الرافضين من المقاطعات هي ذات طبيعة ريفية بشكل أكثر وأقل حظًا من الفرض الاقتصادية عن باقي البلاد، واختار غالبية ناخبيهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دونالد ترامب، الذي قلل من شأن علمائه الذين يقودون المعركة ضد كوفيد.


وأكدت الوكالة أن حالة التردد فيما يتعلق باللقاح هو أمر دقيق وشخصي، لذلك من غير المرجح أن تفسر إحدى التفاصيل الديموغرافية الأسباب العديدة التي قد يشكك فيها شخص ما في اللقاح.

بلومبرج وكالة أنباء بلومبرج أمريكا وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم.. صندوق النقد يوافق على صرف 1.7 مليار دولار من قرض مصر.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا وبيان شديد اللهجة من أمريكا بسبب تيجراي

مباريات اليوم الخميس 24-6-2021

رسميا.. انفينيتي تكشف عن QX60 موديل 2022 الجديدة

سكاي سبورتس: تجديد عقد ميسي مع برشلونة مسألة وقت

كأس العرب للشباب .. منتخب لبنان يواجه العراق والسعودية تلتقى اليمن

ليبيا.. مجلس النواب يعلن موعد مثول الحكومة أمام البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ