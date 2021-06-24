حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 466 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. ابنة محمد حلاوة تهاجم ياسمين عبد العزيز.. والأخيرة ترد بصور

نشر “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 466 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 559 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 207411 حتى اليوم.

مقتل 17 حوثيا وإصابة أخرين بنيران الجيش اليمني غرب محافظة مأرب

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأربعاء، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح غرب محافظة مارب.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الخميس 24 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

يتابع محبو الفنانة دلال عبد العزيز، تفاصيل حالتها الصحية بصورة يومية للاطمئنان عليها والتأكد من مرورها من أزمتها التي اقتربت من شهرين بسلام، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ومعاناتها من إصابة في الرئتين بسبب مضاعفات المرض.

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

فصل جديد في مسلسل الهجوم المستمر بين عائلة رجل الأعمال محمد حلاوة والفنانة ياسمين عبدالعزيز لكن هذه المرة عن طريق ابنته.

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

حصل صدى البلد على بعض الصور للنجمة ياسمين عبد العزيز برفقة لمياء حلاوة شقيقة محمد حلاوة و ليلى حلاوة ابنة زوجة محمد حلاوة الأولى.

اليونان.. إصابة 7 أساقفة بحروق في هجوم بالأسيد نفذه كاهن

أصيب سبعة من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بجروح في هجوم بالأسيد نفّذه كاهن إثر خضوعه، مساء الأربعاء، في أثينا لإجراءات تأديبية كنسية، بحسب ما أعلنت الشرطة اليونانية.



الرئيس الأمريكي يحذر من ارتفاع معدل الجريمة حال رفع القيود الوبائية

حذّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من ارتفاع معدل الجريمة في حال تخفيف القيود الوبائية خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أن الارتفاع الصيفي المعتاد في معدل الجريمة "قد يكون أكثر وضوحاً مما هو عليه عادة" في حال رفع القيود.



المجلس الدستوري الجزائري يعتمد نتائج الانتخابات التشريعية

أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) مساء أمس الأربعاء النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي أجريت في 12 يونيو الجاري، مؤكدا فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا.

بقيمة 1.7 مليار دولار.. صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 1.7 مليار دولار.