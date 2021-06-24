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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد السلالة البرازيلية والهندية المتحورة.. الخط الأحمر يثير مخاوف التونسيين

صدى البلد

تعيش الجمهورية التونسية مخاوف متزايدة هذه الأيام على خلفية ارتفاع مؤشرات وباء كورونا مجدداً إلى حد "الخط الأحمر"، وفي ظل مخاوف قدوم موجة رابعة حذرت منها سلطات البلاد وعن إمكانية وجود السلالة البرازيلية لفيروس كورونا في تونس.


السلالة الهندية المتحورة

ارتفع مؤشر الاصابات بفيروس كورونا في تونس مسجلاً أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا بواقع 2478 حالة ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس 387 ألفا و773، فيما لم ينخفض معدل الوفيات بسبب الفيروس في البلاد منذ أبريل الماضي عن 60 حالة يوميا، من بينها 6 حالات عدوى بالسلالة الهنديّة المتحوّرة لفيروس كورونا المستجد رصدتها وزارة الصحة التونسية بعد سلسلة عمليّات من التقطيع الجينيّ الجزئيّ.وتحوم الشكوك حول إصابات العديد بالسلالة البرازيلية للفيروس وذلك بعد طفرة في الإصابات بالفيروس عرفتها عدد من المحافظات في تونس وطالت حتى الأطفال الرضع.

 

ماهي السلالة البرازيلية

وتتميز السلالة البرازيلية لفيروس كورونا بسرعة الانتشار وبتأثير أوسع على الشرائح العمرية الصغيرة وهو ما تتصف به الأيام الأخيرة للإصابات المسجلة في عدد من المحافظات خاصة منها القيروان وسط البلاد، حيث شهدت إصابة 11 رضيعا بالفيروس ووفاة اثنين منهم من جراء مخلفات.


ورصدت وزارة الصحة حتى تاريخ الاثنين 21 يونيو وفاة أكثر من 14 ألف مواطن من جراء فيروس كورونا، فيما تؤكد الوزارة أن هذا الرقم يمثل الحالات المبلغ عنها دون غيرها حيث لم تشمل عمليات التطعيم حتى الآن سوى 600 ألف مواطن من إجمالي 5 ملايين تعتزم تونس تطعيمهم قبل نهاية السنة الحالية.


كيف استعدت تونس لمواجهة هذه السلالات 

قامت تونس بعمل مستشفيات ميدانية لإيواء مصابي كورونا، حيث أعلن وزير الصحة فوزي مهدي،عن تركيز مستشفى ميداني بمحافظة باجة شمال البلاد لإسناد مجهودات السلطة الصحية الجهوية في الإحاطة بالمصابين بفيروس كورونا، كما تم تحويل عدد من مؤسسات التكوين والتدريب المهني لمستشفيات ميدانية لإيواء مرضى كوفيد-19 في مدن الشمال بسب عجز المستشفى العمومي عن استيعابهم، بينما تم في القيروان تركيز عدد من الخيام لتكون مستشفيات ميدانية توفر أسرة الأكسجين وتقديم الرعاية لطبية لمستحقيها.


تدخل من الجيش التونسي

طالب الأربعاء رئيس لجنة الصحة بالبرلمان العياشي زمّال بنشر دوريات مشتركة بين الأمن والجيش لفرض تطبيق الحجر الصحي الشامل، كما دعا نواب من داخل البرلمان إلى إعلان المحافظات المتضررة مناطق عسكرية مغلقة وتسخير المصحات الخاصة لإيواء مرضى كوفيد-19.

 

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