افتتاح معرض أجندة 2021 في مكتبة الإسكندرية .. اليوم

تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض أجندة 2021 في دورته الرابعة عشرة، وذلك في تمام الواحدة ظهر اليوم الخميس، بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



ويُعد أجندة من المعارض الهامة على الساحة الفنية المصرية، وقد بدأ في عام 2008، وأصبح ملتقى سنويا مميزا لفناني مصر.



ويشارك في دورة هذا العام 187 فناناً وفنانة من جميع أنحاء مصر، يعرضون أعمالهم التي تتنوع ما بين المجالات الفنية المختلفة من تصوير، وفسيفساء، ونحت، وأعمال خزف، وطباعة، وتصوير فوتوغرافي وغيرها.



ونظرًا للظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، سوف تكون زيارة المعرض يوم الافتتاح وطوال فترة المعرض بأسبقية الحضور بحد أقصى 50 زائرًا في القاعة لكل مجموعة.



يستمر المعرض في مكتبة الإسكندرية حتى السبت الموافق 10 يوليو 2021، ويستقبل زائريه يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ ماعدا أيام الجمعة.