منغوليا تسجل 2366 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الخميس، تسجيل 2366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت الوزارة في منغوليا، وفقا لوكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية، أن العاصمة (أولان باتور) سجلت أكبر عدد من الإصابات بمعدل ألف و482 إصابة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مارس عام 2020 إلى 102 ألف و629 حالة.



وأوضحت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 482 حالة .. مشيرة إلى تعافي ألف و59 حالة، خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 66 ألفا و602 أشخاص.

