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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادى الجديد تناقش مشروع إنشاء مركز للقوافل التنموية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد  لشئون الدراسات العليا والبحوث مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جلسته الدورية بقاعة مجلس الجامعة بالمبني الإداري نائبا  عن الدكتوررئيس الجامعة .

 

حضر الاجتماع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور المستشار البيئى للجامعة وبحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة الخارجة والدكتور نبيل حنفي رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة الداخلة والدكتور أحمد محروس  مدير عام الشئون الصحية والمهندس/ حاتم عبد الراضي  مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة ووكيل  مديرية الطب البيطري".

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 وقال  الدكتور القذافي خلف عبد الوهاب مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات ذات الأهمية منها التقرير المقدم من الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن تنفيذ عدد من القوافل الطبية للتطعيم ضد فيروس كورونا للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

 

ومن جانبه اكد الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة على ضرورة عقد لقاءات مكثفة لمنسوبي الجامعة للاستفادة القصوى من هذه الحملات .

 

وأشاد  نائب رئيس الجامعة بالإصدار الذي أعدته الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (جامعة جامعة صديقة للبيئة) بالتعاون مع السيد المستشار البيئي للجامعة والسادة وكلاء الكليات والذي تم وضعه خصيصا للمشاركة في المسابقة التي أعدتها الوزارة ( أفضل جامعة صديقة للبيئة).

 

كما أوصى المجلس باعتماد تشكيل اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجامعة وتفعيل عمل اللجنة، مع إخطار  إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالتشكيل. 

 

ووافق المجلس على تنفيذ خطة عمل شهرية على مدار العام 2021 لتوزيع القوافل الشاملة والمتكاملة فى جميع قرى المراكز بمحافظة الوادي الجديد  والمستهدفه ضمن المرحلة الأولى  (مبادرة حياة كريمة) .

 

 كما ناقش المجلس  مشروع إنشاء "مركز للقوافل التنموية" على مستوي الجامعة بهدف تقديم خدمات مجتمعية في جميع المجالات الخدمية والتنموية في صورة قوافل(طبية- بيطرية- زراعية- ورياضية- اجتماعية- نفسية- فنية ومحو أمية لتنفيذ  زيارات ميدنية للقرى والأماكن الأكثر احتياجاً لتنفيذ الأنشطة البيئية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية، وتشخيص وتحويل الحالات المستحقة للمستشفيات الجامعية، والتشخيص والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وصرف الأدوية البيطرية للحالات المستحقة، والإرشاد الزراعي وتحسين السلالات، وعمل مسوحات إجتماعية متعلقة بالفقر والتعليم والصحة، وعمل ندوات تثيفية وتنظيم دورات تدريبية في المجالات المختلفة البيئية والمجتمعية.

 

نائب رئيس الجامعة جامعة الوادى الجديد المبني الاداري وكلاء الكليات ورؤساء المراكز قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة فيروس كورونا

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