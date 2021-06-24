أخبار التكنولوجيا.. كل ما تريد معرفته عن ساعة فيسبوك الذكية.. كلوب هاوس يغير شعار تطبيقه للمرة الثانية خلال 2021

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا، خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها كالتالي:

طالب مصري يخترع نظارة متطورة تعمل على تحويل الصوت إلى لغة إشارة



تمكن طالب مصري من اختراع نظارة متطورة تعمل على تحويل الصوت إلى لغة إشارة، لمساعدة الصم والبكم في التواصل مع الآخرين.

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية بالأسواق الروسية، والذي انطلق اليوم تحت عنوان K13 Note، وهو عبارة عن إصدار موتورولا المسمى Moto G10.

تويتر تعلن زيادة نسبة التغريدات المتعلقة بالألعاب على منصاتها



تقدم منصة الوسائط الاجتماعية تويتر Twitter، محتوى أكثر صلة بالموضوعات المتنوعة والفريدة من نوعها للأشخاص، حيث يذهب الأشخاص للموقع من أجل التحدث حول أكثر القضايا الشائعة حول العالم ومتابعة الأحداث العالمية المختلفة، ولكن مع تزايد الاهتمام بالألعاب الرقمية والرياضات الإلكترونية، ليس من المفاجئ أن المحادثات المتعلقة بالألعاب قد ارتفعت على موقع التغريدات العالمي.

تنافس آبل.. كل ما تريد معرفته عن ساعة فيسبوك الذكية



تخطط شركة فيسبوك Facebook، للدخول في مجال إنتاج وبيع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي تقدم خدمات شخصية، وتزود عملاقة التقنية الأمريكية الجيل الأول من ساعتها الذكية بمواصفات ومزايا خاصة تجعلها منافسة لساعة آبل الشهيرة.

كلوب هاوس يكتسب أيقونة جديدة.. تعرف إلى صاحبة الشعار الحالي



حصل تطبيق الدردشة الصوتية القائم على الدعوة كلوب هاوس Clubhouse، على شعار جديد مختلف تماما، وقالت الشركة في تغريدة لها الأسبوع الماضي، إن الفنانة درو كاتاوكا الرائعة، تنقل القيادة إلى الناشطة والمبدعة البرازيلية داندارا باغو.