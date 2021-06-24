عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. كل ما تريد معرفته عن ساعة فيسبوك الذكية.. كلوب هاوس يغير شعار تطبيقه للمرة الثانية خلال 2021

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا، خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها كالتالي:

طالب مصري يخترع نظارة متطورة تعمل على تحويل الصوت إلى لغة إشارة
 

تمكن طالب مصري من اختراع نظارة متطورة تعمل على  تحويل الصوت إلى لغة إشارة، لمساعدة الصم والبكم في التواصل مع الآخرين.

 

لينوفو تطلق هاتفها الجديد K13 Note بسعر منخفض ..اعرف المواصفات
 

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية بالأسواق الروسية، والذي انطلق اليوم تحت عنوان K13 Note، وهو عبارة عن إصدار موتورولا المسمى Moto G10.

 

تويتر تعلن زيادة نسبة التغريدات المتعلقة بالألعاب على منصاتها
 

تقدم منصة الوسائط الاجتماعية تويتر Twitter، محتوى أكثر صلة بالموضوعات المتنوعة والفريدة من نوعها للأشخاص، حيث يذهب الأشخاص للموقع من أجل التحدث حول أكثر القضايا الشائعة حول العالم ومتابعة الأحداث العالمية المختلفة، ولكن مع تزايد الاهتمام بالألعاب الرقمية والرياضات الإلكترونية، ليس من المفاجئ أن المحادثات المتعلقة بالألعاب قد ارتفعت على موقع التغريدات العالمي.

 

تنافس آبل.. كل ما تريد معرفته عن ساعة فيسبوك الذكية
 

تخطط شركة فيسبوك Facebook، للدخول في مجال إنتاج وبيع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي تقدم خدمات شخصية، وتزود عملاقة التقنية الأمريكية الجيل الأول من ساعتها الذكية بمواصفات ومزايا خاصة تجعلها منافسة لساعة آبل الشهيرة.

 

كلوب هاوس يكتسب أيقونة جديدة.. تعرف إلى صاحبة الشعار الحالي
 

حصل تطبيق الدردشة الصوتية القائم على الدعوة كلوب هاوس Clubhouse، على شعار جديد مختلف تماما، وقالت الشركة في تغريدة لها الأسبوع الماضي، إن الفنانة درو كاتاوكا الرائعة، تنقل القيادة إلى الناشطة والمبدعة البرازيلية داندارا باغو.

أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا تكنولوجيا اخبار تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| فيسبوك تضيف خاصية المتاجر إلى واتساب.. سامسونج تعلن بهدوء عن أحدث حاسبات جلاكسي.. طالب مصري يخترع نظارة ذكية للصم والبكم

أخبار التكنولوجيا.. سرقة الآيفون مستحيلة مع نظام iOS 15.. حقيقة تأثير الشحن ليلا على بطارية هاتفك

أخبار التكنولوجيا.. 4 نصائح ذهبية قبل شراء هاتف ذكي للألعاب.. وهيئة رقابة ألمانية تحقق في هيمنة شركة آبل

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تطلق Galaxy M32 رسميا.. وفيروس الجوكر يهاجم هذه التطبيقات

ترشيحاتنا

وزيرة الهجرة تتفقد مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

فيلم" مش انا".. عوامل تجذبك لمشاهدته ..وتامر حسنى فى ثوب جديد

شاهد.. أول صور مسربة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2022 

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24 يونيو 2021

طلاب الدبلومات الفنية يستأنفون امتحاناتهم لليوم الخامس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

نشرة الفن.. شرط خروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. وهجوم ابنة محمد حلاوة على ياسمين عبد العزيز

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

طلاب الثانوية العامة يخوضون بروفة الفيزياء والكيمياء والفلسفة وعلم النفس من المنزل..اليوم

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ