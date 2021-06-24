سهم Tesla يرفع ناسداك لمستوى إغلاق قياسي.. وحالة تفاؤل بين المستثمرين

صعد المؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي عند الإغلاق الأربعاء 23 يونيو مدعوما بارتفاع سهم Tesla، فيما تفاءل المستثمرون بفعل بيانات أظهرت ذروة غير مسبوقة لنشاط المصانع الأمريكية في يونيو الماضي.

قالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة ارتفع إلى قراءة عند 62.6 هذا الشهر، متجاوزا التقديرات عند 61.5، لكن المصنعين لا يزالون يجدون صعوبة في الحصول على المواد الخام والعاملين المؤهلين، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.

وقفز سهم Tesla بعد أن قالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية إنها فتحت محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مع منشأة لتخزين الطاقة في عاصمة التبت لاهاسا وهي أول منشأة من نوعها في الصين.

وقلص ذلك خسائر السهم في 2021 إلى حوالي 7%.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.21% إلى 33873.19 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 0.11% إلى 4241.89 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.13% إلى 14271.73.

وربح ستاندرد آند بورز 500 نحو 13% في 2021، فيما ارتفع ناسداك وداو بنحو 11%