الكويت تقود مشهد صعود شبه جماعي لأسواق الخليج.. ومصر تواصل تعافيها

سوق دبي المالي

ارتفع المؤشر العام بنحو 0.4% ليغلق عند مستويات 2868 نقطة مع تواصل رالي ارتفاعات أسهم إعمار بسوق دبي نتيجة التقارير التي تتحدث عن انتعاش قطاع العقار بدبي , بالإضافة الى زخم الاندماج المحتمل بين شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز.

وواصل سهم إعمار العقارية صعوده للجلسة الثالثة على التوالي ليصل الى أعلى مستوياته في 17 شهراً , كما واصل سهم إعمار مولز ارتفاعاته الى أعلى مستوياته منذ أغسطس من عام 2019 .

سوق أبوظبي المالي

واصل المؤشر العام التحرك ضمن نطاقات ضيقة مسجلًا تراجعًا بنحو 0.1% ليبتعد بنحو 100 نقطة عن المستويات القياسية التي وصل لها في منتصف الشهر الحالي.

وعلى الرغم من تجاوز مستويات السيولة 1.1 مليار درهم , إلا أن الأسهم القيادية تحركت بشكل متباين ضمن نطاقات محدودة في جلسة الأربعاء .

بورصة قطر

على الرغم من اختراق المؤشر العام مستويات 10800 نقطة مرتفعاً بنحو 0.4% خلال أغلب ساعات جلسة الأربعاء، إلا أن المؤشر لم ينجح بالتماسك عند هذه المستويات ليفقد جميع مكاسبه بنهاية الجلسة ويغلق متراجعاً بنحو 0.1% عند الـ 6643 نقطة ,وعلى الرغم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني بنحو 1.7% ليغلق فوق مستويات 18 ريالاً إلا أن تراجع نحو 70% من الأسهم المدرجة وفي مقدمتها سهمي إزدان القابضة وقطر للسينما بنسبة 2% و 4% على التوالي أدى إغلاق المؤشر بالمنطقة الحمراء بنهاية الجلسة .

بورصة الكويت :

واصل المؤشر العام الاتجاه الصاعد مرتفعا للجلسة التاسعة على التوالي ليغلق عند أعلى مستوياته في اكثر من 16 شهرا.

ومنذ بداية شهر يونيو ارتفع المؤشر الأول بأكثر من 4% مسجلاً ارتفاعات في جميع جلساته باستثناء جلسة العاشر من يونيو .

السوق السعودي

أنهى السوق السعودي تداولات الأربعاء على تراجعات طفيفة بعد أن بدد المؤشر الرئيسي للسوق مكاسبه وسط عمليات جني أرباح على بعض أسهم البنوك والطاقة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق دون تغيير يذكر عند مستويات 10894.2 نقطة ما يجعله على المسار نحو كسر قمم 2014 التاريخية واستهداف مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت أسهم عملاق النفط أرامكو بالتزامن مع ما نقلته CNBC عربية عن وثيقة أطلعت عليها إن الشركة قد مددت آجال تسديد قرض بنحو 10 مليارات ريال لمدة عام.

وانخفض سهم STC القيادي أيضا بعد أن نقلت رويترز عن مصادر تأهب صندوق الثروة السيادي لبيع حصة في شركة الاتصالات العملاقة.