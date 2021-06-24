محمد بن زايد : نثق بقدرتنا على صنع حدث استثنائي في تاريخ المعارض

عن "إكسبو 2020 دبي

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه مع بدء العد التنازلي لانطلاق "إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل تستعد الإمارات لاستضافة ثقافات العالم وإنجازاته، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإمارتية.

وأضافمحمد بن زايد في تغريدة بحسابه على تويتر :"برؤية أخي محمد بن راشد الملهمة وخبرات أبنائنا، نثق بقدراتنا على صنع حدث استثنائي في تاريخ المعارض العالمية، يطرح حلولاً مستدامة للتحديات التي تواجه البشرية".

وكانت قد أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المنطقة الجنوبية بالمملكة من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.