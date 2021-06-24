"الجمهورية": الإشادات الدولية تؤكد إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر

أشادت صحيفة (الجمهورية)، في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم الخميس، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة على مدار السنوات السبع الماضية بمختلف القطاعات التنموية في كافة ربوع الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحت عنوان "إنجازات الإصلاح الاقتصادي"، ذكرت الصحيفة أن الإشادات الدولية، التي تتوالى على مصر تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا ما أكده أمس تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد"، والذي أشار إلى احتفاظ مصر بموقع الصدارة في القارة الأفريقية كأكبر الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بصافي تدفقات بلغت نحو 9.5 مليار دولار.

وأشارت الجمهورية إلى أن هذه الاستثمارات الأجنبية تسهم في تطوير وإحداث نقلة حقيقية للصناعات المحلية والوطنية ولها مردود إيجابي واسع يخدم كافة شرائح المجتمع المصري في مختلف المجالات.

وأكدت أن تفعيل اتفاقية صندوق الاستثمار المصري السعودي التي بحثها مجلس الوزراء أمس، يأتي ليعطى دفعة قوية للشراكة بني الجانبين وبعدًا جديدًا لمستوى العاقات الاقتصادية بني قطبي الاقتصاد العربي "القاهرة-الرياض".

وأشارت إلى إن الإنجازات التي تتم على كل شبر من أرض مصر والإشادات الدولية الدائمة، التي تتلقاها الحكومة تؤكد أن الجهد المبذول، ومسيرة هذا الشعب العظيم خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى تسير في طريق صحيح لصالح رفعة هذا الوطن إلى مصاف الدول العظيمة.

