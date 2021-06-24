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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل تعانين من نقص فيتامين ك ؟ تناولى هذه الأطعمة

صدى البلد

هل تعانين من نقص  فيتامين ك الخاص بك؟ يمكن أن تساعد هذه الأطعمة الستة فى الحفاظ على صحة الجسم  خاصة وأنها تلعب العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات دورًا مهمًا في صحتنا العامة ولياقتنا البدنية.

إليك أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين K التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي وفقا لـHEALTHSHOT.

1. البروكلي


 مليء بفيتامين K ، وكذلك الألياف والبروتين والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم. 

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2. الموز


مليئ بفيتامين K والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي تساعد في الهضم وإدارة الوزن. 

يمتص الجسم فيتامين ك الموجود في الموز بسهولة  كما أنه يزيل المواد الكيميائية غير المرغوب فيها من الكبد والكلى ، ويحافظ على صحة الجهاز العصبي.

3. الأفوكادو


يحارب الأفوكادو الالتهابات ، ويحسن مستويات الكوليسترول ، وهو مصدر كبير لفيتامين K والمغنيسيوم. 

تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على البوتاسيوم وهي مصدر ممتاز للألياف ، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترات أطول من الوقت.


4. العنب 


العنب البري منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

 يساعد فيتامين ك ومحتوى التوت الأزرق من مضادات الأكسدة في تقليل عوامل الخطر لأمراض القلب ، وخفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم.

فيتامين ك عنصر غذائي مهم يلعب دورًا حيويًا في تخثر الدم وصحة العظام والقلب


5. المكسرات


يحتوي اللوز والكاجو على كميات عالية من فيتامين K والمغنيسيوم ، وهما مفيدان لصحة القلب وتقليل الشهية. 

تقدم المكسرات أيضًا دهونًا أحادية غير مشبعة تعمل على تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول ولها خصائص مضادة للالتهابات.

6. البيض


إلى جانب كونه غنيًا بالبروتينات ، يحتوي البيض على العناصر الغذائية الأساسية والمعادن مثل فيتامين ك ، وحمض الفوليك ، والسيلينيوم. 

البيض هو الغذاء المثالي لتوفير كميات كافية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لنمو العضلات الأمثل والحفاظ على قوة العظام.

 بالإضافة إلى ذلك ، يساعد البيض على زيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، المعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الجيد". 

فيتامين

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