الجيش الروسي يختتم مناوراته في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ

اختتم الجيش الروسي مناوراته في الجزء الأوسط من المحيط الهادئ، حيث نفذ ضربات جوية وبحرية في محاكاة؛ لتدمير أهداف بالغة الأهمية للعدو المفترض.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الخميس، أنه شارك في المرحلة الأخيرة الطراد "فارياك"والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، جنبا إلى جنب مع المقاتلات الروسية والقاذفة "تو-95".

كما ركزت المناورات على العمل على التحكم وتوجيه القوات من مسافة بعيدة عن قواعدها، وإجراء العمليات المضادة للغواصات، وتنظيم عمل وحدات الدفاع الجوي، وتنفيذ ضربات مشتركة على السفن ومرافق البنية التحتية الهامة للعدو المفترض.

