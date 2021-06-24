أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 24-6-2021 ..فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا مفصلا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 24-6-2021.

وفيما يلي نعرض لكم أسعار العملات بالنسبة للجنيه:

سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.59 جنيه وللبيع 15.69 جنيه.

سعر اليورو للشراء سجل 18.57 جنيه وللبيع 18.77 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني للشراء يسجل 21.70 جنيه وللبيع 21.96 جنيه.

سعر الريال السعودي يسجل 4.15 جنيه ، وللبيع 4.18 جنيهً.

سعر الدينار الكويتي سجل 49.0 جنيه و 52.13 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.162 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.249 جنيه للشراء، و 4.277 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.79 جنيه للشراء، و 52.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع.