روسيا تحدد موعد أولى محادثاتها مع أمريكا بشأن الاستقرار الاستراتيجي

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن جولة المشاورات الأولى مع أمريكا بشأن الاستقرار الاستراتيجي ستعقد في يوليو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله يوم الخميس إن الجولة الأولى من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي قد تعقد في يوليو المقبل.

اتفاق جنيف

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد اتفقا في قمة جنيف، على بدء حوار ثنائي متكامل حول الاستقرار الاستراتيجي لوضع الأساس لتدابير الحد من التسليح والمخاطر في المستقبل.

يذكر أن القمة الروسية - الأمريكية عقدت في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 يونيو، وناقش خلالها بوتين وبايدن، وضع العلاقات الثنائية وآفاق زيادة تطويرها، وقضايا الأمن الاستراتيجي، فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها النزاعات الإقليمية والتعاون في مكافحة فيروس كورونا.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، إنه يتوقع أن تتطور العلاقات الروسية - الأمريكية بشكل بناء أكثر، عقب قمة البلدين التي عُقدت في جنيف.

وأضاف جيراسيموف، الذي شارك في محادثات جنيف: "شعرنا بالموقف البناء، ويبدو لي أن بلدينا سيشرعان في هذا المسار".