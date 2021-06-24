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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القليوبية: طرح خطة إقامة 80 منفذاً لبيع اللحوم قبل عيد الأضحى

بيع اللحوم
بيع اللحوم

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس غرفة القليوبية التجاريةأن مجلس إدارة الغرفة يعكف حاليا لاعداد خطة لإقامة العشرات من المنافذ التى ستصل الى 80 منفذاً لبيع اللحوم وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الاضحى المبارك. 

وأشار عطية فى تصريحات خاصة لــ “صدى البلد” الى انه يجرى حاليا التنسيق مع الشركات المنتجه وكبار المنتجين وعربى عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبيه لاقامة عشرات المنافذ على مستوى المحافظة بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية. 

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ولفت الى انه من المقرر طرح اللحوم بأسعار مخفضة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار والحد منها ؛ موضحا ان الغرفة تعكف حاليا بالتعاون مع مديرية التموين على إعداد خطة مفصلة باستعدادات العيد وسيتم طرحها خلال أسبوعين أمام محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان للموافقة عليها والعمل بها قبل عيد الاضحى بفترة كافية. 

وزارة الزراعة القوات المسلحة كورونا في مصر مديرية التموين عيد الأضحى مجمعات الإستهلاكية وكيل وزارة التموين المجمعات الإستهلاكية

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غرفة القليوبية: طرح خطة إقامة 80 منفذاً لبيع اللحوم قبل عيد الأضحى

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