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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 جنيهاً ارتفاعاً بأسعار اللحوم البرازيلية..و7 جنيهات بأضاحي الخراف قبل عيد الأضحى

لحوم
لحوم

كشف هيثم عبد الباسط  نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والبرازيلي المستوردة بنحو 20 جنيهاً للكيلو خلال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” أنه تم الانتهاء من استيراد اللحوم لمعروض موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2021، منوها إلى أن أسعار اللحوم المستوردة من البرازيلي تتراوح بين 80 جنيها للكيلو البرازيلى تجارى، ويصل للمستهلك بسعر 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

ولفت إلى تراجع حجم وارادات اللحوم البرازيلية مؤخرا نتيجة ازمة كورونا والتي تسببت في قلة الإنتاج بالبرازيل بجانب أزمة الجفاف وارتفاع سعرها عالميا.

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أسعار اللحوم البلدي اليوم الجمعة 18 يونيو 2021


وأشار عبد الباسط  إلى تراجع اسعار اللحوم الهندية المستوردة بنحو 15 جنيهاً للكيلو مقارنة بموسم عيد الأضحى الماضي، حيث يبلغ سعر اللحوم الهندية المستوردة الأمامي 52 جنيها الكيلو ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيها للكيلو، وسعر اللحوم المستوردة الهندية الخلفي 55 جنيه للكيلو، ويصل للمستهلك بسعر 60 إلى 61 جنيهاً للكيلو.

وعن أسعار اللحوم البلدية، أوضح أنها تختلف باختلاف المنطقة، حيث تتراوح مابين 135 إلى 150 جنيهاً للكيلو في المناطق الشعبية، وتتراوح مابين 160 و 180 جنيهاً للكيلو في المناطق الراقية.

وأشار إلى وجود ارتفاع في أسعار الأضاحي من الخراف الحية، حيث ارتفعت بنحو 7 جنيهات للكيلو لتتراوح مابين 65 و75 جنيهاً للكيلو. 

وعن توقعاته للأسعار قبل عيد الأضحى، أوضح أن زيادة الأسعار من عدمها يتوقف على حركة الطلب، حيث تشهد السوق حاليا هدوءاً في الطلب، ومن المتوقع زيادة حجم الطلب قبل عيد الأضحى مباشرة.

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