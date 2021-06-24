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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد لـ الصين بعد إضافة أمريكا شركات تابعة لها إلى القائمة السوداء

علم الصين
علم الصين

أدانت الصين، إدراج أمريكا 5 شركات صينية على لائحة العقوبات على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أدرجت 5 شركات صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.

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وقالت وكالة "رويترز" الإخبارية: إن بعض الشركات المدرجة متخصصة في تصنيع السليكون أحادي البلوري وتصنيع البولي سيليكون المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية.

انتهاكات حقوق الإنسان

وأدرجت الولايات المتحدة الشركات الصينية على القائمة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات التي يتعرض لها الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانج الصيني.

ومن شأن إدراج هذه الكيانات للقائمة الحد من صادرات الولايات المتحدة إليها.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في أبريل الماضي :إنه تم إدراج سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي في الولايات المتحدة.

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