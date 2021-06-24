العثور على بقايا هيكل عظمي لرجل عضته سمكة قرش قبل 3000 عامًا

هجوم مروع

عثر مجموعة من العلماء بجامعة أكسفورد على بقايا هيكل عظمي لرجل تعرض لهجوم مروع من سمكة قرش منذ أكثر من 3000 عام .

وحسب ما ورد في صحيفة «الديلي ستار» البريطانية قال العلماء إن الرجل كان على قيد الحياة أثناء الهجوم عليه والذي أكلت فيه سمكة القرش أعضاء منه.

جثة الرجل

آثار الهجوم المروع

وأضاف علماء أكسفورد أن الرجل عاني مما لا يقل عن 790 إصابة مسننة عميقة بعد تعرضه لكمين في بحر سيتو الداخلي في الأرخبيل الياباني .

ونبه علماء الآثار من خلال استخدامهم تقنيات الطب الحديث أن وفاة هذا الرجل تعود إلى ما بين 1370 و 1010 قبل الميلاد.

واكتشف علماء جامعة أكسفورد، جي إليسا وايت، والبروفيسور ريك شولتينج، هذا الرجل عندما كانوا يبحثون عن أدلة للصدمات العنيفية على البقايا الهيكلية للصيادين في عصور ما قبل التاريخ في جامعة كيوتو.

من صاحب الهجوم؟

وقال باحثو أوكسفورد في بيان: «شعرنا في البداية بالذهول لما يمكن أن يتسبب في إصابة هذا الرجل بما لا يقل عن 790 إصابة عميقة ومسننة مرتكز على الذراعين والساقين وأمام الصدر والبطن ومن خلال عملية الإقصاء، استبعدنا حدوث صراعًا بشريًا».

وأشاروا إلى أنه ربما استخدم يده اليسرى في الدفاع عن نفسه أثناء الهجوم الذي تم عليه في رحلة صيد مع أصدقائه، فوجودوا ساقه اليمنى مفقودة، ووضعت ساقه اليسرى فوق جسده في وضع مقلوب، وتم انتشال الجثة بعد الحادث ودفنها مع رفاقه في المقبرة.

ولفت علماء أكسفورد أنه بناءً على توزيع علامات الأسنان، قد يكون النمر أو القرش الأبيض مسؤولاً عن وفاته.

قدرة علماء الآثار

وقال الدكتور مارك هدسون ، الذي شارك في تأليف البحث، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الضحية تبحث عمدا عن أسماك القرش أو ما إذا كان السمكة قد انجذبت بالدم أو الطعم من الأسماك الأخرى.

واختتم «في كلتا الحالتين ، فإن هذا الاكتشاف لا يوفر فقط منظورًا جديدًا لليابان القديمة، لكنه مثال نادر على قدرة علماء الآثار على إعادة بناء حلقة دراماتيكية في حياة ما قبل التاريخ».