عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم مروع

العثور على بقايا هيكل عظمي لرجل عضته سمكة قرش قبل 3000 عامًا

العثور على بقايا
العثور على بقايا هيكل عظمي لرجل عضته سمكة قرش

عثر مجموعة من العلماء بجامعة أكسفورد على بقايا هيكل عظمي لرجل تعرض لهجوم مروع  من سمكة قرش منذ أكثر من 3000 عام . 

وحسب ما ورد في صحيفة «الديلي ستار» البريطانية قال العلماء إن الرجل كان على قيد الحياة أثناء الهجوم عليه والذي أكلت فيه سمكة القرش أعضاء منه.

جثة الرجل 

آثار الهجوم المروع 

وأضاف علماء أكسفورد أن الرجل عاني مما لا يقل عن 790 إصابة مسننة عميقة بعد تعرضه لكمين في بحر سيتو الداخلي في الأرخبيل الياباني .

ونبه علماء الآثار من خلال استخدامهم تقنيات الطب الحديث أن وفاة هذا الرجل تعود إلى ما بين 1370 و 1010 قبل الميلاد. 

واكتشف علماء جامعة أكسفورد، جي إليسا وايت، والبروفيسور ريك شولتينج، هذا الرجل عندما كانوا يبحثون عن أدلة للصدمات العنيفية على البقايا الهيكلية للصيادين في عصور ما قبل التاريخ في جامعة كيوتو.

من صاحب الهجوم؟ 

وقال باحثو أوكسفورد في بيان: «شعرنا في البداية بالذهول لما يمكن أن يتسبب في إصابة هذا الرجل بما لا يقل عن 790 إصابة عميقة ومسننة مرتكز على الذراعين والساقين وأمام الصدر والبطن ومن خلال عملية الإقصاء، استبعدنا حدوث صراعًا بشريًا».

وأشاروا إلى أنه ربما استخدم يده اليسرى في الدفاع عن نفسه أثناء الهجوم الذي تم عليه في رحلة صيد مع أصدقائه، فوجودوا ساقه اليمنى مفقودة، ووضعت ساقه اليسرى فوق جسده في وضع مقلوب، وتم  انتشال الجثة بعد الحادث ودفنها مع رفاقه في المقبرة.

ولفت علماء أكسفورد أنه بناءً على توزيع علامات الأسنان، قد يكون النمر أو القرش الأبيض مسؤولاً عن وفاته.

 قدرة علماء الآثار

وقال الدكتور مارك هدسون ، الذي شارك في تأليف البحث، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الضحية تبحث عمدا عن أسماك القرش أو ما إذا كان السمكة قد انجذبت بالدم أو الطعم من الأسماك الأخرى.

واختتم «في كلتا الحالتين ، فإن هذا الاكتشاف لا يوفر فقط منظورًا جديدًا لليابان القديمة، لكنه مثال نادر على قدرة علماء الآثار على إعادة بناء حلقة دراماتيكية في حياة ما قبل التاريخ».  

هجوم مروع سمكة قرش رجل فقد صيد اكسفورد التاريخ جامعة أكسفورد

ترشيحاتنا

أول اعتراف من جيش إثيوبيا.. الكشف عن تفاصيل الضربة الجوية بـ تيجراي

لخريجي الإعدادية .. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مايا مرسي تشارك في تقرير "التقييم النوعى القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر"

إجراءات احترازية وتفتيش بالعصا الالكترونية في خامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية| صور

بعد "برلين2"| محلل سياسي: دور كبير لمصر والمغرب في تحقيق الاستقرار بليبيا

مصر تؤكد موقفها الثابت الداعم للحكومة الشرعية في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

الزراعة : 30% تخفيضات على اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ