الزراعة : 30% تخفيضات على اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى

أكد الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أعلنت عن تخفيضات على اللحوم تصل إلى 30% بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سواء كانت رؤوس حية مخصصة للذبح الفوري أو لحوم حمراء، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال السباعي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - إنه تم توفير عجول وأغنام للحجز بأسعار مخفضة؛ فضلا عن توفير كميات كبيرة من مزارع وزارة الزراعة، كما تم توفير لحوم بمنافذ الوزارة بأسعار تقل بنسبة 30% عن مثيلتها في الأسواق، علاوة على باقي المنتجات من إنتاج مزارع قطاع الإنتاج.

وأضاف أنه تم تحديد أسعار لحوم الكندوز الصغير بسعر 110 جنيهات للكيلو، ولحوم الضأن بـ 110 جنيهات أيضا للكيلو، وتوفير دواجن بأسعار 30 جنيها للكيلو المذبوح.

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة قد أعلنت عن الموافقة على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقري، من بينها 52 ألفا و500 رأس بغرض الذبح الفوري من السودان، بالإضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقري بغرض التربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.

كما وافقت على استيراد 70 ألف رأس من الخرفان بغرض الذبح، منها 25 ألف رأس خروف من السودان، و45 ألف من دول أخرى، بالإضافة إلى 7 آلاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان، و6 آلاف و500 طن من اللحوم المصنعة.