خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزز خفض معدل البطالة

قال الخبير الاقتصادي وائل عنبه: إن البورصة المصرية أصبحت بؤرة اهتمام الدولة، لافتاً إلى أنه في العام الماضي كانت هناك مبادرة بعشرين مليار جنيه لدعم البورصة.

وأضاف وائل عنبه، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر،المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن رئيس مجلس الوزراء افتتح أمس إحدى جلسات التداول لتنشيط المشروعات الصغيرة.

البورصة المصرية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مهم جدا، لان هذه الصناعة تعزز تخفيض معدل البطالة.

وفى سياق أخر، قال وائل عنبه، المحلل الاقتصادي والمالي، إن مصر تعد من أكبر 10 دول علي مستوي العالم في سعر الفائدة.

وأشار "عنبه"، خلال لقائه عبر فضائية "أل تي سي"، إلي أن البنك المركزي سوف يخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية خلال الاجتماع المقبل.

وأضاف المحلل الاقتصادي والمالي، أن مصر تتبع سياسة توسعية بدأت في بداية العالم بتخفيض سعر الفائدة مرتين.

