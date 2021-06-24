متعلقة بتحقيق الذات.. استشاري الطب النفسي يوضح أعراض ومؤشرات متلازمة البط |فيديو

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن متلازمة البط تعني شعور الانسان بعدم تحقيق ذاته وطموحاته التي يسعى إليها، بالإضافة إلى انشغال الذهن وكثرة التفكير في كل ما يمر به، معقباً: " 24 ساعة اللاشعور بتاعه ودماغه شغالة".

وأضاف "جمال فرويز" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعراض متلازمة البط تشبه تماماً الأعراض الجُسمانية الناتجة عن التوتر النفسي.

وتابع استشاري الطب النفسي،أن من ضمن هذه الأعراض: ارتفاع الضغط، ارتفاع السكر، ظهور العديد من الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى التعب الجُسماني المستمر، والصداع الشديد المستمر، وآلام في الرجل والعمود الفقري، مشيراً إلى أن يجب حينها الذهاب إلى الدكتور وتلقي العلاج المناسب.

وأشار جمال فرويز إلى أن من لا يلتزم بهذا العلاج فإنه سيتعرض إلى قرحة في المعدة، وارتفاع ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتفاع الضغط والسكر.

وأوضح الفرق بين مصاب متلازمة البط، وبين مريض الاكتئاب، حيث إن مريض الاكتئاب يعاني من اضطرابات في النوم والطعام، واضطرابات سلوكية، بالإضافة إلى أن لا يوجد رغبة لأي شيء، بينما مصاب متلازمة البط يعاني من إضطرابات جسمانية، أي اضطرابات في النوم والطعام فقط، أو اضطرابات سلوكية.