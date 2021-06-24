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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة مصر بطشقند تبحث الارتقاء بحقوق الإنسان والمرأة مع وزير الأسرة بأوزباكستان

سفيرة مصر بطشقند
سفيرة مصر بطشقند تلتقي بوزير دعم الاسرة الاوزبكي

التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند، بوزير دعم الأسرة بجمهورية أوزبكستان رحمات ماماتوف، حيث قامت بتسليمه الدعوة للمشاركة في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة الذي سيعقد تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو المقبل. 
 

تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والنظر في تبادل الخبرات حول موضوعات حقوق الإنسان، وخاصة تلك المتصلة بالمرأة، بالنظر إلي المستجدات التي شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة فى مجال الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والمرأة، وذلك للبناء على القواسم المشتركة التاريخية والثقافية، والصداقة التقليدية، والتقارب القيمي والثقافي بين الشعبين الصديقين، والتي توجتها الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوزبكستان في سبتمبر 2018 إذ أرست أساسًا هاماً لتوطيد العلاقات في المجالات كافة. 

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وأكدت السفيرة أميرة فهمي الأهمية التى توليها مصر لتفعيل دور منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي فى ضوء استضافتها لمقر تلك المنظمة الجديدة، مشيرة إلى تطلع مصر لدعم أوزباكستان لعمل المنظمة.

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