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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيا في الضفة

صدى البلد

 اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.


في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 11 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.


وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينين من نابلس، و3 أسرى محررين من الخليل، وأسيرين محررين من بيت لحم، كما اعتقلت فلسطينيا من سلفيت بعد أن داهمت منزله في بلدة الزاوية.

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