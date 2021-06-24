عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين بالكرة تناسب كل الأعمار لتقوية عضلات الجسم.. شاهد

تمارين رياضية
تمارين رياضية

تمارين بالكرة تناسب كل الأعمار لتقوية عضلات الجسم، عرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس  24-6-2021 ،  باستخدام طرق ووضعيات جديدة أثناء الوقوف، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم .

أوضحت الكوتش سارة  ، أننا يمكن أن نستبدل الكرة المطاط بأى كرة أطفال أخري، مؤكدة أننا يمكن أن نمارس هذه التمارين فى المنزل ولا يشترط ممارستها فى الجيم .

وأشارت  إلى أن تمارين " الدمبلز " ، تحرق الدهون وتقوى عضلات الجسم ، وتحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة .

وتابعت كوتش سارة أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

تعاني العديد من السيدات والرجال من مشكلة ضعف عضلات الصدر، ولتقويتها يمكن الإستعانة ببعض التمارين الخفيفة والتي لاتستغرق وقتاً طويلاً .


وقدمت كوتش سارة من خلال برنامج صباح البلد بعض التمارين الرياضية المهمة لتقوية عضلات الصدر ، والتي يمكن تطبيقها بسهولة في المنزل بالإستعانة ببعض الأوزان الخفيفة والثقيلة بالتبادل .

تمارين كمال الاجسام بالدمبل


و يختار العديد من الأشخاص تمارين كمال الاجسام بالدمبل. نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة يمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك.

حيث أن تمارين كمال الأجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.

وضع في اعتبارك أنه من الجيد التركيز على استهداف جميع مناطق الجسم. معظم التمارين في هذه المقالة لن تؤدي إلى عزل منطقة واحدة بالكامل، بل ستعمل على استهداف جسمك بالكامل.

قم بأداء تمارين كمال الاجسام بالدمبل لمدة تتراوح من 30 إلى 40 دقيقة، أربع مرات في الأسبوع. اسمح بالراحة لمدة يوم كامل على الأقل بين الجلسات.

 

تقوية عضلات الجسم كوتش سارة اخبار التوك شو تمارين رياضية تمارين بالكرة

ترشيحاتنا

وزيرة التجارة تعلن نجاح مفاوضات الجولة الرابعة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد

انطلاق إعلان المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة

أول اعتراف من جيش إثيوبيا.. الكشف عن تفاصيل الضربة الجوية بـ تيجراي

لخريجي الإعدادية .. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

مايا مرسي تشارك في تقرير "التقييم النوعى القطري للقطاع الزراعي والريفي- مصر"

إجراءات احترازية وتفتيش بالعصا الالكترونية في خامس أيام امتحانات الدبلومات الفنية| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 فئات معفاة من المصروفات الدراسية بـ العام الجديد| تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حوادث القطارات عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لحادث محطة مصر.. شاهد

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

الزراعة : 30% تخفيضات على اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ