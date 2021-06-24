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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع الهند

صدى البلد

استقبلت  د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين.

وفي بداية اللقاء رحبت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير أجيت جوبتيه وتمنت له التوفيق في عمله بالقاهرة وأكدت علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند حيث ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية.

وأعربت د.هالة السعيد عن أمنياتها بالشفاء العاجل لمصابي فيروس كورونا المستجد بالهند، وانخفاض أعداد المصابين.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية خلال اللقاء عددًا من ملفات عمل الوزارة، كما أشارت إلى ملامح رؤية مصر ٢٠٣٠ وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة. 

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كما استعرضت الوزيرة كذلك عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة كذلك إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة الاقتصاد الكلى، متابعه الحديث حول مشروع رواد ٢٠٣٠ وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.

ومن جانبه أشار السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية إلى العلاقات المصرية الهندية التاريخية، متمنيًا توسع العلاقات المصرية الهندية الاقتصادية، ومؤكدًا نجاح تجارب الشركات الهندية في مصر وتمني تكرارها وتوسعها.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص للتعاون مع مصر في المجال الصحي وعددًا من الصناعات المختلفة، كما اختتم الطرفان اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية .

وزارة التخطيط الخطة الاستثمارية المشروعات التنموية المعهد القومى للحوكمة وحدة التنمية المستدامة

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